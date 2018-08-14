Muson Yağmurları 60 bin kişiyi göçe zorladı!
Filipinler'de şiddetli yağış ve fırtınanın sellere yol açtığını belirtildi. Başkent Manila ve çevresinde etkili olan yağışlarda 6 kişi hayatını kaybederken 60 bin kişinin de güvenli bölgelere tahliye edildiği açıklandı.14 Ağustos 2018 Salı 08:20
Filipinler'in başkenti Manila ve çevresindeki bölgelerde hafta sonu'dan bu yana şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı sel ve toprak kaymasında 6 kişi hayatını kaybetti, 60 bin kişi tahliye edildiği bildirildi.
Ulusal Afet Kurumundan yapılan açıklamada; ülkede meydana gelen sel felaketi nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 60 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi. Kurum, 1 milyon'dan fazla kişinin sellerden etkilendiği kaydedildi. Sellerden etkilenen bölgelerdeki okullar ve devlet dairelerinde çalışmalar askıya alındı.
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