  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Müslüme’nin babası kim? Müslüme’nin DNA raporu sonucu ne?
Aktüel

Müslüme’nin babası kim? Müslüme’nin DNA raporu sonucu ne?

Müslüme DNA raporu ne yazıyor? Mersin’de kaybolduktan sonra 10 gün sonra cansız bedeni ulaşılana 2.5 yaşındaki yörük kızı Müslüme Yağal cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Müslüme’nin otopsi raporu açıklanması beklenirken, yörük kızından alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. DNA raporunda şok eden bir iddia ile Müslüme bebek bir kez daha gündeme geldi. Peki Müslüme’nin babası kim? Müslüme dağa nasıl gitti? Müslüme’yi dağa Hasan Yağal mı bıraktı?

Yeniakit Publisher
2021-11-26 09:47:00 - 2021-11-26 09:48:48
Müslüme’nin babası kim? Müslüme’nin DNA raporu sonucu ne?

3 yaşındaki Müslüme’nin ölümü sonrasında bütün aile üyeleri gözaltına alındı. İfadelerine başvurulan aile bireyleri Müslüme'nin cenazesine de katılamadı. 4 gün sonrasında adliyeye sevk edilen aile üyelerinden dede Hasan Yağal tutuklandı. Anne, baba ve diğer kişiler ise serbest bırakıldı. Yörük kızı Müslüme Yağal cinayetinde mide bulandıran ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan Minik Müslüme'nin 10 gün sonra bir dağ başında ölü bulunması Türkiye'yi yasa boğdu. 2.5 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme Yağal'ın ölüm sebebi merak edilirken, soruşturma kapsamında dedesi Hasan Yağal tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

müslüme

Şimdi de Küçük Müslüme'nin cansız bedeni üzerinde yapılan DNA analizinden mide bulandıran bir sapıklık çıktı. Sabah'ın haberine göre yapılan DNA analizinde yörük Kızı Müslüme'nin dedesi, öz babası çıktı. Soruşturma sürerken, eski Emniyet Müdürü Feramüz Erdin, Müslüme'nin 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal'ın Müslüme'yi öldürme suçundan değil, daha önce aile içinde yaşanan bir tecavüz suçundan tutuklandığını iddia etmişti.

müslüme babası dedesi mi çıktı

Müslüme’nin babası dedesi mi?

Müslüme Yağal üzerinde yapılan DNA incelemesi sonunda 70 yaşındaki dede Hasan Yağal'ın aslında Müslüme'nin babası olduğu ortaya çıktı. Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı. Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu.

Müslüme dağa nasıl gitti?

Eski emniyet müdürü Feramuz Erdin'den de Müslüme'nin dedesiyle ilgili şok iddialar geldi. Feramüz Üstün, küçük kızın cenazesinin bulunduğu yere dedesi tarafından traktörle götürülüp bırakıldığını ve bunu görenlerin olduğunu iddia etti.

Feramüz Erdin, "Müslüme'nin oraya dedesi Hasan Yağal tarafından traktörle götürülüp bırakıldığını gören çocuklar olduğu ortaya çıktı. Bu şahıslar ifade verdi ve dedenin "birisine söylerseniz sizi öldürürüm' diye kendilerini ölümle tehdit ettiğini anlattılar" iddiasında bulundu.

Müslüme’nin otopsi raporu çıktı mı?

Yörük kızı Müslüme'nin kaybolduktan 4-5 gün boyunca sağ olduğunu iddia eden Feramüz Erdin, "Normal otopsi sonucunu beklemek lazım ama 4 veya 5 gün hayattaymış. Ön otopsi raporuna göre ceset 5-6 günlükmüş" dedi. Cesedi bulan çoban kadının "Müslüme'yi bulduğumda belden aşağısı çıplaktı" sözlerini hatırlatan eski Emniyet Müdürü Erdin, "Müslüme'nin cedesinin boyun kısmında dedesinin DNA'sı bulunmuş. Dede Hasan Yağal herhangi bir cinayet şüphesiyle tutuklu değil" deyip şu iddiada bulundu: "Dede, cinayet şüphesiyle tutuklu değil. Dede Hasan Yağal daha önce aile içinde yaşanan tecavüz suçundan tutuklandı. Bu konuda bir şikayet ve delil olduğu için dede tutuklandı.”

Dede Hasan Yağal Müslüme’nin babası olduğunu itiraf etti mi?

Müslüme'nin üzerinde bulunan dedesine ait DNA'nın şu an için hiçbir anlama gelmediğini belirten Feramüz Erdin, "Bu durum dedeyi en büyük şüpheli olarak gösteriyor. Ama şu ana kadar dede bununla ilgili bir itirafta bulunmuş değil. Çocuğun herhangi bir istismara uğrayıp uğramadığı da belli değil. Çünkü çocuğun vücudunda deformasyon fazla. Adlı Tıp raporu çıktıktan sonra istismara uğrayıp uğramadığı belli olacak" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muğla'da iki katlı evde yangın
Aktüel

Muğla'da iki katlı evde yangın

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev zarar gördü.

TFF, Beşiktaş'ı reddetti
Spor

TFF, Beşiktaş'ı reddetti

Beşiktaş'ın Süper Lig’in 14. haftasında cumartesi günü Giresunspor ile oynayacağı maçın Pazar gününe alınması için TFF’ye yaptığı başvuru re..
Türkiye'yi sarsan rapor! Müslüme'nin dedesi babası çıktı
Gündem

Türkiye'yi sarsan rapor! Müslüme'nin dedesi babası çıktı

Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüyle ilgili ortaya çıkan rapor Türkiye'yi dehşete düşü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay