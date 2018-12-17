THY- Euroleague
0553 313 94 23

Müslümanların ve insanlığın izzeti: Aliya İzetbegovic

Uluslararası Aliya Düşünce Derneği tarafından Bursa’nın İnegöl ilçesinde “ahlak ve siyaset” temalı panel düzenlendi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 15:03
Müslümanların ve insanlığın izzeti: Aliya İzetbegovic

Siyasi partiler temsilcileri, STK yöneticileri ve çok sayıda davetlinin konuk olduğu programa telekonferans yoluyla katılan Cumhurbaşkanımı Başdanışmanı ve Uluslararası Aliya Düşünce Derneğinin Onursal Başkanı Yalçın Topçu katılımcılara şöyle hitap etti:

“BİLGE LİDER BÜTÜN DÜNYAYA İNSAN OLMAYI ÖĞRETMİŞ BİLGE BİR KİŞİLİKTİR”

“ ‘Müslümanların ve insanlığın izzeti’ diye rahmetle andığımız merhum cennetmekân Aliya İzetbegoviç insanlık tarihine derin izler bırakmış büyük bir lider, eşi ender bulunan düşünce ve fikir insanıdır. Bilge lider Aliya İzetbegoviç sadece halkı için değil, tüm İslam alemine ve insanlığa sözleri, eserleri, mücadelesi, inanmışlığı, kararlılığı ve azmi ile Bosna’da yaşanan en acımasız, en dengesiz savaşta bile bütün dünyaya insan olmayı öğretmiş bilge bir kişiliktir.”

“BOSNA’MIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“İnsanlığın iftarı Aliya’nın bize emaneti olan Bosna ve Boşnak kardeşlerimiz ile gönlümüz ve kalbimiz birdir. Kıblemiz aynı, menzilimiz bellidir. Türk ile Boşnak ruh ikizi kardeştirler. Bosna kardeşlerimizin binlerce yıllık vatanı, Boşnaklar ise kalubelada ahitleştiğimiz kardeşlerimizdir. Biz Türkiye devleti ve milleti olarak her zaman ve her şartta gönlümüz, gözümüz, kalbimiz, dilimiz elimiz, canımız ve başımızla kardeşlerimizin ve Bosna’mızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

“ALİYA İZETBEGOVİC’İN ÖRNEK ALINMASINA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR”

Uluslararası Aliya Derneği Başkanı Ahmet Sert derneklerinin ve faaliyetlerinin amaçlarına değinerek  “Bosna-Hersek’te ve Türkiye’de entelektüel seviyenin artmasına öncü şahsiyetlerin, özellikle Aliya İzetbegoviç’in düşünce ve mücadelesinden her alanda yararlanılmasına, özellikle ahlak ve siyasette örnek alınmasına çok fazla ihtiyacımız var. STK olarak sorumluluklarımızın fakında çalışmalarımız ile çıtamızı bu yıl daha yukarılara taşımayı hedeflemiş bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

Program panel katılımcılarınını konuşmaları, plaket takdimi ve “Bosna Trajedisi ve Aliya İzetbegovic resim sergisi açılışı ile sonlandırıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 15:03
  1. Uluslararası Aliya Düşünce Derneği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivasspor ve Bahçeşehir Koleji arasında sponsorluk anlaşması
    1. Sivasspor ve Bahçeşehir Koleji..
    2. FETÖ sanığı eski hakim savcı çifte..
    3. Bakan Albayrak açıkladı! 'Bütçe 7.6..
    4. Siyonist zulmü Müslümanların sınavı
    5. Günün en ilginç hırsızlık olayı!..
    6. Bakan Akar Malezyalı mevkidaşı ile..
    7. TOFAŞ, Cedevita Zagreb'e konuk olacak
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 500..
    9. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor!..
    10. AK Parti'de o adaylar değişecek mi?
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz..
    12. Konya Toplu Açılış Töreni
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne yaparlarsa..
    14. "Minik Ahiler Değerlerini Öğreniyor"..
    15. Büyük dikkatsizlik! İçinde çocuk vardı
    16. Erdoğan'dan Fatih Portakal'a sert..
    17. Hayır kapısı yenilenerek açıldı
    18. Beşiktaş'tan ayrılan Pepe'ye..
    19. Müslümanların ve insanlığın izzeti:..
    20. Terör örgütü üç buçuk atıyor! TSK'nın..
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Türk askerine alçak sözler
    Türk askerine alçak sözler

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'