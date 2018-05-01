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Müslümanların tepkisi büyüyor... Savcıdan skandal karar

Hollanda’da yer alan ırkçı islamofobik parti PVV, İslam karşıtı seçim videosuyla gündeme oturmuştu. Sözde “Özgürlükler Partisi” PVV, İslamofobik seçim filminden dolayı Hollanda’da yargılanmayacak.

01 Mayıs 2018 Salı 16:57
Müslümanların tepkisi büyüyor... Savcıdan skandal karar

İslam dünyasında Hollanda’ya tepkiler çığ gibi büyüyor. Son olarak Hollanda Özgürlükler Partisi PVV’nin İslamofobik seçim filmi, Müslüman vatandaşları derinden sarsmıştı. Hollanda’da savcılık, PVV partisini yargılamama kararı aldı. 21 Mart seçimleri öncesi PVV’nin islamofobik seçim filmi yayınlaması birçok İslam ülkesinin tepkilerine neden olmuş ve PVV’nin yargılanması istenmişti. Savcılık, PVV partisini yargılmamam kararı aldı.

YEREL SEÇİM KAMPANYASI SIRASINDA YAYINLADILAR

Savcılıktan yapılan açıklamada, ırkçı partinin kamu yayın kuruluşu NPO'da yayınlanan filminin, bir gruba yönelik hakaret ya da ayrımcılık içermediği ve ayrıca nefrete, ayrımcılığa ve şiddete teşvik etmediği gerekçesiyle partinin yargılanmayacağı belirtildi.

Açıklamada, filmdeki ifadelerin İslam'a mensup olanlar hakkında değil, sadece İslam hakkında olduğu kaydedildi. Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığına bağlı kamu yayın kuruluşu NPO'da, 21 Mart'ta yapılan yerel seçim öncesi, siyasi partilere ayrılan zaman diliminde PVV'nin "İslam ölümcüldür" ifadelerinin yer aldığı reklam filmi yayınlanmıştı.

Hollanda'da ırkçı PVV'nin İslamofobik seçim kampanyası filminin kamu yayın kuruluşunda yayınlanması tepki çekmişti. Ülkede bazı siyasi partiler ve İslami kuruluşlar, PVV ve kamu yayın kuruluşu NPO hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Irkçı ve İslamofobik söylemler nedeniyle zaman zaman gündeme gelen PVV partisi, Türkiye aleyhinde geçmiş dönemlerde de açıklamalarda bulunmuştu.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 16:57
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