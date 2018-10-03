Müslümanların ilk kıblesi çiğneniyor! İsrail, Kudüs’ü Yahudileştiriyor

Selahaddin Eyyubi’nin 831 yıl önce dün Frank haçlılarının işgalinden kurtardığı kutsal şehir Kudüs, uzun yıllardır devam eden Yahudileştirme politikaları sonucu her anlamda tamamen İsrail’in eline geçmek üzere. Kutsal şehir, ilk olarak İslam’ın ikinci Halifesi Hazreti Ömer döneminde 638’de Müslümanlarca fethedildi. Kudüs’ü Müslümanlardan almak için Haçlı Seferleri düzenleyen Hristiyanlar 1099’da şehri işgal etti. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Kudüs, 2 Ekim 1187’deSelahaddin Eyyubi ve askerlerince Haçlılardan geri alındı. Selahaddin Eyyubi’nin fethinin ardından şehir, 11 yıllık bir işgalin dışında, 1917’ye kadar Müslümanların kontrolünde kaldı.

İsrail adım adım işgal etti

İngilizler 9 Aralık 1917’de 400 yıl Osmanlı Devleti’nin himayesinde kalan Kudüs’ü işgal ettikten sonra dünyanın dört bir tarafından gelen Yahudilerin bölgeye yerleşmesine göz yumdu. 1917’de tarihi Filistin topraklarındaki Yahudi nüfusunun 60 bin civarında olduğu belirtiliyor. Gelen Yahudi göçleriyle bu sayı İsrail’in bağımsızlığını ilan ettiği 1948’de 800 bini aştı.

Filistin topraklarına yerleşen Yahudilerin en önemli hedefleri arasında kutsal şehir Kudüs vardı.

Şehirdeki Yahudi nüfusunun sayısını artırmak için 1968’den bu yana Doğu Kudüs’te 19 yasa dışı yerleşim yeri inşa eden İsrail, bu yerlere 200 binden fazla Yahudiyi yerleştirdi. Tüm bu gelişmeler sebebiyle Kudüs’teki Filistinliler ile Yahudilerin nüfus oranındaki denge bozuldu. Bugün itibariyle 850 binden fazla nüfusa sahip şehirde 316 bin Filistinli ikamet ederken, nüfusun geri kalanını ise Yahudiler oluşturuyor. İsrail, 20 bin Filistinli’nin evini ruhsatsız iddiasıyla yıkmaya çalışırken, Kudüs’te bulunan tüm Müslümanları sürmenin peşinde.