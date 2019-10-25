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Müslümanların haklarını koruyacak kimse yok mu?

Gazetemiz okurlarından Nurettin Göksugüzel, ‘Müslümanların haklarını koruyacak kimse yok mu?’ başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

25 Ekim 2019 Cuma 14:14
Müslümanların haklarını koruyacak kimse yok mu?

Bursa H tipi ceza infaz kurumu

Sevgili Akit gazetesi ailesi çalışanları, mazlumların yüreğine su serpen haberleriniz için Allah razı olsun. Çektiğiniz sıkıntılar ve uğradığınız baskı ve sıkıntılar için de Allah sabır versin. Yaklaşık bir yıldır konuşulan yargıda reform ve infaz kanununda değişiklik öngören yasa değişikliğinin maddeleri belli oldu.

Aylardır TV programlarında akademisyenler, avukatlar, yazarlar ve çeşitli görüşe sahip insanlar bu meseleyi tartıştı. Herkes kendi görüşüne sahip insanların bu düzenlemelerden faydalanması yönünde görüş beyan etti. Paketin içeriği belli oldukça anlaşıldı ki infaz sistemi toplumu ifsat eden ne kadar suç varsa bu kapsama alındığını gördük.

Gönül isterdi ki bu meseleler tartışılmaya başlandığında Müslümanların haklarını savunacak onların da derdini anlatacak birileri olsun, anlatsın. 28 Şubatçıların yıktığı hayatları daha çocukken girdiği cezaevinde saçlarını ağartanların durumunu anlatsın. Evlatlarını görmeden ölen babanın, babasız büyüyen evlatların acısını anlatsın. Hayatlarında silah görmemiş Müslümanları, ‘siz belki ileride silah kullanabilirsiniz onun için teröristsiniz’ diyerek hapsedilmelerini anlatsın.

Şimdi soruyorum; mesele Selahattin Demirtaş veya Canan Kaftancıoğlu olunca haktan, özgürlükten bahsetmek için TV programlarında, adliye koridorunda nöbet tutanlar karşısında Müslümanların durumu hakkında görüş beyan edecek, haklarını koruyacak kimse yok mu? FETÖ’cü hakim, savcı ve polislerin binbir kumpas ile cezaevlerine doldurduğu Müslümanlara kim sahip çıkacak!?. Ergenekon ve Balyozculara hakları iade edilirken bizim hakkımızı kim iade edecek!?.

Biz kimseden af istemiyoruz. Sadece yeniden yargılanma istiyoruz. Yeniden yargılandığımızda göreceksiniz ki, haksızlığa ve iftiraya uğramışız. Tek sebebi FETÖ kumpasıdır. Anlayacaksınız. Hırsızların, mafyanın, kalpazanların, kadın pazarlayanları af etmenin ya da cezalarının indirilmesinin toplumda bir karşılığı yoktur. Biz kimsenin malını çalmadık. Kimseye silah çekmedik. Sadece İslami fikirlerimizi beyan ettik ve buradayız. Selâm ve dua ile.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 14:14
  1. Bursa H tipi ceza infaz kurumu
  2. Selahattin Demirtaş
  3. Canan Kaftancıoğlu
  4. Nurettin Göksugüzel
  5. Müslüman
  6. FETÖ
  7. TV

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