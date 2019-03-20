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"Müslümanların adının karıştığı terör saldırıları medyada daha fazla yer buluyor"

ABD'de Georgia State ve Alabama üniversiteleri tarafından yapılan ve Justice Quarterly dergisinde yayımlanan bir araştırma, "faillerinin Müslüman olduğu belirtilen" terör saldırılarının medyada diğer din ya da gruplara mensup kişilerce düzenlenen saldırılardan yüzde 357 daha fazla yer aldığını ortaya koydu

20 Mart 2019 Çarşamba 01:34
"Müslümanların adının karıştığı terör saldırıları medyada daha fazla yer buluyor"

NEW YORK (AA) - Müslümanların adının karıştığı terör saldırılarının medyada diğer din ya da gruplara mensup kişilerce düzenlenen saldırılardan daha fazla yer aldığı bildirildi.

ABD'de Georgia State ve Alama üniversiteleri tarafından yapılan ve Justice Quarterly dergisinde yayımlanan bir araştırma, ''faillerinin Müslüman olduğu belirtilen'' terör saldırılarının medyada diğer din ya da gruplara mensup kişilerce düzenlenen saldırılardan yüzde 357 daha fazla yer aldığını ortaya koydu.

Terör saldırılarınının medyada geniş yer bulmasının bir çok nedeni olduğu, ancak saldırganın dininin en önemli faktörlerden biri olabileceğine dikkatin çekildiği araştırmada, ABD'de 2006-2015 yıllarında meydana gelen 136 terör saldırısının medyada nasıl yer bulduğu analiz edildiğinde, bu saldırıların ortalama yüzde 12,5'ine ''Müslümanların adının karıştığı'', ancak ''faillerinin Müslüman olduğu belirtilen'' terör saldırılarının tüm haberlerin yarısını oluşturduğu belirtildi.

Medyada haberlerin orantısız bir şekilde yer almasının, halkın Müslümanların adının karıştığı terör saldırılarından daha fazla korkmasına ve diğer tehditleri görmezden gelmesine neden olduğuna işaret edilen araştırmada, medyada bilinçli ya da bilinçsizce Müslümanlara atfedilen terör saldırılarına daha fazla yer verilmesinin, toplumda neden ve kimden korkulması gerektiğine dair bir söylemi güçlendirerek, bu tür saldırıların daha yaygın olduğu çerçevesi çizdiği ifade edildi.

Araştırmada ayrıca, hükümete yönelik saldırıların, saldırganın yakalanmasının ya da ölü sayısı gibi faktörlerin, terör saldırılarının medyada geniş yer bulmasında etkili olduğu da kaydedildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 01:34
  1. ABD
  2. araştırma
  3. Din
  4. terör saldırıları

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