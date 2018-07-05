‘Müslümanları zehirleyecektik’

TAHSİN HAN

Avrupa’daki İslamofobi’nin büyüklüğü gün geçtikçe dehşet boyutlara ulaşıyor... Fransa’da Müslümanlara yönelik saldırı hazırlığındayken yakalanan aşırı sağcı terör grubunun üyelerinin planladıkları saldırılarla ilgili ortaya çıkan detaylar herkesi şok etti. Fransız medyasına yansıyan bilgilere göre Müslümanlara yönelik birçok saldırı planlayan saldırganların hedefinde süpermarketlerin helal reyonlarının da olduğu kaydedildi. Fransa İç İstihbarat Birimi DGSI’nin 23 Haziran’da yakaladığı “Operasyonel Güçler Eylemi (AFO)” adlı grubun 10 üyesi hakkında terör örgüte üye olmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Örgüt üyelerinin ifadelerinde yapacakları eylemlerle ilgili yaptıkları itiraf ise tüyler ürpertti.

GİZLİ KODLARI ‘PROJE HELAL’

Soruşturma kaynaklarından edinilen bilgiye göre terör örgütünün saldırı planını “proje helal” ismiyle kodladığı kaydedildi. Suçlamaları kabul eden bazı örgüt üyeleri, mümkün olduğunca fazla Müslümana zarar vermek için helal reyonlarındaki yiyeceklere zehir karıştırmayı planladıklarını söyledi. İstihbarat, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramalarda da bu planı haklı çıkaracak birçok dokümana ulaştı. Şüphelilerin süpermarketlerdeki helal ürünleri nasıl gizlice mağazadan çıkarıp zehiri bulaştırdıktan sonra tekrar reyonlara yerleştirecekleri ile ilgili notlar aldıkları belirlendi. Zehir olarak da fareleri öldürmek için kullanılan çok güçlü bir böcek ilacı kullanacakları kaydedildi. Bunun için de başkent Paris’te Müslümanların yoğunlukla alışveriş yaptığı bir süpermarketi kendilerine hedef seçtikleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerin sokakta rastgele seçtikleri başörtülü kadınlar ve radikal olduğunu iddia ettiği cami imamlarına da saldırma niyetinde oldukları da ortaya çıktı.