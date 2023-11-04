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Avrupa Müslümanları zan altında bırakmayın
Avrupa

Müslümanları zan altında bırakmayın

Yeniakit Publisher
2023-11-04 10:05:00 -
Müslümanları zan altında bırakmayın

Politikacılar sert dille antisemitizm uyarısında bulunurken, SPD Milletvekili Hakan Demir, genelleme yapılarak Müslümanların zan altında bırakılamayacağını söyledi

Almanya'da siyasilerden yeniden sert sözlerle antisemitizm uyarıları gelmeye başladı. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, İsrail bayraklarını yakmanın suç olduğunu ifade etti ve "Alman olan herkes bunun hesabını mahkemede verecek. Alman olmayanlar ikamet statüsünü riske atacak. Henüz oturma izni olmayanlar sınır dışı edilmek için sebep sunmuş olacak" diye konuştu.

'BİZ YANLIŞLARI BİLİYORUZ'

Habeck, Müslüman derneklerden antisemitizme tepki vermelerini beklediğini de söyledi. SPD milletvekili ve Federal Meclis İçişleri Komisyonu üyesi Hakan Demir ise, geniş kapsamlı yargılara karşı uyarıda bulundu, "Büyük çoğunluk antisemitizmin durdurmamız gereken bir zehir olduğunu biliyor. Çoğunluk Müslümanları genel bir zan altında bırakmanın yanlış olduğunu da biliyor" dedi.

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