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Müslümanları suçlayan hadsiz ABD'li senatöre 'yumurtalı' protesto

Saldırının ardından Müslümanları suçlayan ve "terörü meşru göstermeye" çalışan açıklamalarıyla tepki çeken Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning, yumurtalı protestonun hedefi oldu.

16 Mart 2019 Cumartesi 17:31
Müslümanları suçlayan hadsiz ABD'li senatöre 'yumurtalı' protesto

Yeni Zelanda'da Christchurch kentinde dün cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslümanları suçlayan açıklamalarıyla tepki çeken Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning'e karşı yumurtalı protesto düzenlendi.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, terörizmi meşru göstermeye çalışan ırkçı açıklamaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Senatör Anning'e, bugün Melbourne kentinde katıldığı kamuya açık etkinlik sırasında genç bir protestocu yumurta atarak tepki gösterdi.

Soru soran basın mensuplarıyla konuştuğu sırada gerçekleşen olayda kafasına yumurta atılan Anning, 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen protestocuya tokatla karşılık verdi. Anning'in yakınındaki destekçileri protestocu genci yere yatırarak darbetti. Polisin ifadesini aldığı genç daha sonra serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından Anning'in "Yeni Zelanda sokaklarında bugün kan dökülmesinin gerçek nedeni, her şeyden önce Müslüman fanatiklerin Yeni Zelanda'ya göç etmesine izin veren göçmen programıdır." sözleri tepkiye yol açmıştı.

Saldırının gerekçesinin Yeni Zelanda'da artan Müslüman nüfusu olduğunu savunan Avustralyalı Senatör Anning, "Bugün Müslümanlar kurban olmuş olabilir ama genelde saldırıları düzenleyenler onlar. Dünya genelinde Müslümanlar inançları adına insanları öldürüyor." ifadelerini kullanmıştı. Anning, İslam'ı "şiddet dini" olarak da nitelendirmişti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, açıklama üzerine Twitter hesabından Anning'i kınayan paylaşımda bulunarak, "Senatör Anning'in Yeni Zelanda'da vahşi, sağcı, aşırılıkçı bir teröristin kanlı saldırılarından göçü sorumlu tutması iğrenç. Böyle görüşlere, bırakın Avustralya Parlamentosunu, Avustralya'da yer yok." değerlendirmesi yapmıştı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 49 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:31
  1. Yeni Zelanda
  2. Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning

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