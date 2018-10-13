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Müslümanları hedef alan mektubun yazarı mahkemede öttü

İngiltere'de yayımladığı açık mektupla halkı 'Bir Müslüman'ı Cezalandır Günü' adı altında Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerine teşvik eden David Parnham hakim karşısına çıkarıldı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 15:36
Müslümanları hedef alan mektubun yazarı mahkemede öttü

Linconshire polisinden yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki İngiliz vatandaşı David Parnham, Haziran 2016 ile Haziran 2018 tarihleri arasında işlenen cinayete azmettirmek ve nefret suçları gibi 15 suçu kabul etti.

Parnham ayrıca Kraliçe Elizabeth, Başbakan Theresa May ve Müslüman Lordlar Kamarası üyesi Ahmet Tarık'a beyaz toz gönderdiği için posta yoluyla tehlikeli izlenimi veren madde yollamakla da suçlandı.

"Bir Müslüman'ı Cezalandır Günü"

Parnham, mart ayında 3 Nisan tarihinin "Bir Müslüman'ı Cezalandır Günü" olarak kabul edilmesini ve o gün Müslüman bireyleri hedef alan şiddet eylemleri yapılmasını öneren bir mektup yazarak çeşitli adreslere postalamıştı.

Whatsapp gibi mobil ağlar aracılığıyla yayılan mektupta, Müslümanlara sözlü ve fiziksel saldırılarda bulunulması, kadınların baş örtülerinin çıkarılması, yüzlerine asit atılması, silahla, bıçakla, arabayla ezilerek ya da başka yollarla katledilmeleri, camilerin ve ibadethanelerin yakılması veya bombalaması öneriliyordu.

Haziran ayında gözaltına alınan Parnham, 23 Kasım'daki duruşmaya kadar cezaevinde gözetim altında tutulacak.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 15:36
  1. David Parnham
  2. Bir Müslüman'ı Cezalandır Günü

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