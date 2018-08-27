Müslümanlara zulüm sürüyor! Çin dinsizlik belgesi imzalatıyor

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA

Uygur Türklerine uygulanan Çin zulmü bitmek bilmiyor... Alman ve Amerikan basınının da geçtiğimiz haftalarda gündeme taşıdığı Çin’in “Nazi kampları”ndaki insanlık dışı uygulamalar tüm bölgeye yayılıyor.

Çin rejiminin zulmü altında, dinlerini özgür bir şekilde yaşayamayan Doğu Türkistan’daki 25 milyon Müslüman’a uygulanan ‘Çin İşkencesi’nin belgesi gün yüzüne çıktı. Kamplara alınıp işkence baskıyla din inançları yok edilmeye çalışılan tutukluların yanı sıra Çin rejiminin geçtiğimiz hafta, bölge halkını dinini inkar etmeye zorlayarak “Dine İnanmamak Ahtı” başlıklı form dağıtıldığı ortaya çıktı.

DİNSİZLEŞTİRİLME BELGESİ

Yıllardır dinsizleştirilmek amacıyla baskı ve zulüm altında inleyen Uygur Türklerine yapılan işkenceler dayanılmaz boyutlara ulaştı. İşkence ve baskı ile Doğu Türkistanlı Müslümanları dinlerinden dönmeye zorlayan Çin rejimi bölge halkına zorla ahit imzalattırmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta bölge halkına dağıtılan önceden yazılmış ve üzerinde sadece isim, tarih ve imza kısımları boş bırakılmış dinzsizleştirme belgesine birçok insanın zorla imza attığı belirtiliyor.

DİNSİZLİK SÖZÜ İSTENİYOR

“Dine İnanmama Ahtı’’ başlıklı belgede ise, “Din İşleri Yönetmeliğini inceledikten sonra tekrar tekrar düşünmem sonucu tüm dinlere inanmamaya, her türlü dini faaliyetlere katılmamaya ve şiddet ile karşı durmaya, komünist partinin sözünden çıkmamaya, daima bağlı kalmaya kendi rızamla karar verdim ve ahit veriyorum’’ ifadeleri yer alıyor.

İMZALAMAYAN KAMPA ALINIYOR

Ayrıca söz konusu belgelerin altında bir kefil olanın imzası, ahit verenin açık adresi, iletişim bilgileri ve köy muhtarının imzası ve mührü de bulunuyor. Söz konusu formu doldurmayı reddedenleri kamplara götüren Çin rejiminin geçen haftadan bugüne kadar birçok kişiye formu imzalattığı öğrenildi.

Alman ve Amerikan basınının geçtiğimiz günlerde gündeme taşıdığı Çin’in “Nazi kampları”nda kalanlar, rejimin kendilerini dinsizleştirmeye çalıştığını açıklamıştı. “Allah yoktur, Allah’a inanmak diye bir şey yoktur” algısının kamplardaki Müslümanlara zorla aşılandığı dile getirilmişti. Çin şimdi ateizmi tüm Müslüman halka zorla dikte ediyor.