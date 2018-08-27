0553 313 94 23

Müslümanlara zulüm sürüyor! Çin dinsizlik belgesi imzalatıyor

Komünist rejiminin zulmü altında ezilen Doğu Türkistan’daki 25 milyon Müslüman’a uygulanan ‘Çin İşkencesi’nin belgesi gün yüzüne çıktı. Çin, bölge halkını dinini inkar etmeye zorlayarak ‘’Dine inanmamak ahtı’’ başlıklı form dağıtıp bunu zorla imzalatmaya çalışıyor. İmzalamayanlar ise Nazi kamplarına alınıyor.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:30
Müslümanlara zulüm sürüyor! Çin dinsizlik belgesi imzalatıyor

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA

Uygur Türklerine uygulanan Çin zulmü bitmek bilmiyor... Alman ve Amerikan basınının da geçtiğimiz haftalarda gündeme taşıdığı Çin’in “Nazi kampları”ndaki insanlık dışı uygulamalar tüm bölgeye yayılıyor.

Çin rejiminin zulmü altında, dinlerini özgür bir şekilde yaşayamayan Doğu Türkistan’daki 25 milyon Müslüman’a uygulanan ‘Çin İşkencesi’nin belgesi gün yüzüne çıktı. Kamplara alınıp işkence baskıyla din inançları yok edilmeye çalışılan tutukluların yanı sıra Çin rejiminin geçtiğimiz hafta, bölge halkını dinini inkar etmeye zorlayarak “Dine İnanmamak Ahtı” başlıklı form dağıtıldığı ortaya çıktı.

DİNSİZLEŞTİRİLME BELGESİ

Yıllardır dinsizleştirilmek amacıyla baskı ve zulüm altında inleyen Uygur Türklerine yapılan işkenceler dayanılmaz boyutlara ulaştı. İşkence ve baskı ile Doğu Türkistanlı Müslümanları dinlerinden dönmeye zorlayan Çin rejimi bölge halkına zorla ahit imzalattırmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta bölge halkına dağıtılan önceden yazılmış ve üzerinde sadece isim, tarih ve imza kısımları boş bırakılmış dinzsizleştirme belgesine birçok insanın zorla imza attığı belirtiliyor.

DİNSİZLİK SÖZÜ İSTENİYOR

Dine İnanmama Ahtı’’ başlıklı belgede ise, “Din İşleri Yönetmeliğini inceledikten sonra tekrar tekrar düşünmem sonucu tüm dinlere inanmamaya, her türlü dini faaliyetlere katılmamaya ve şiddet ile karşı durmaya, komünist partinin sözünden çıkmamaya, daima bağlı kalmaya kendi rızamla karar verdim ve ahit veriyorum’’ ifadeleri yer alıyor.

İMZALAMAYAN KAMPA ALINIYOR

Ayrıca söz konusu belgelerin altında bir kefil olanın imzası, ahit verenin açık adresi, iletişim bilgileri ve köy muhtarının imzası ve mührü de bulunuyor. Söz konusu formu doldurmayı reddedenleri kamplara götüren Çin rejiminin geçen haftadan bugüne kadar birçok kişiye formu imzalattığı öğrenildi.

Alman ve Amerikan basınının geçtiğimiz günlerde gündeme taşıdığı Çin’in “Nazi kampları”nda kalanlar, rejimin kendilerini dinsizleştirmeye çalıştığını açıklamıştı. “Allah yoktur, Allah’a inanmak diye bir şey yoktur” algısının kamplardaki Müslümanlara zorla aşılandığı dile getirilmişti. Çin şimdi ateizmi tüm Müslüman halka zorla dikte ediyor.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:30
  1. Uygur Türkleri
  2. Nazi kampları
  3. Çin
  4. Doğu Türkistan
  5. Müslüman
  6. Çin İşkencesi
  7. Dine İnanmamak Ahtı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ'da DAEŞ'e yönelik operasyon!
    1. Tekirdağ'da DAEŞ'e yönelik operasyon!
    2. Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 1 kişi..
    3. FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına..
    4. BM Arakan kararını açıkladı! İlk..
    5. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü değişti
    6. Bakan'dan vatandaşa uyarı: Bu gece son!
    7. Macron'dan savaş çıkaracak açıklama!..
    8. Venezuela para birimini değiştiriyor
    9. Flaş karar! Alman devi hisselerini..
    10. Erdoğan, May ile telefonda görüştü
    11. Cep telefonu bomba gibi patladı!
    12. 30 Ağustos'ta kaç gün tatil?
    13. Muş'ta vahşet! 7 çocuk annesi eşini..
    14. Müslümanlara zulüm sürüyor! Çin..
    15. Süleyman Soylu: Terör örgütünü bu kış..
    16. Trump'a büyük şok! Cenazesinde..
    17. Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1..
    18. Çay hırsızı güvenlik kamerasına..
    19. Amerika'nın Rusya'ya yeni..
    20. ‘’Ekonomik saldırıyı zamanında..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk