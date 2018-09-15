Müslümanlara skandal taahhüt! "Oğlum cumaya gitmeyecek"

Özbekistan’da yeni öğrenim yılı başlarken, öğrenci velilerine imzalatılan “Kefalet Yazısı” tartışmalara sebep oldu. Ülke genelinde istikrarsızlık ve kargaşa birçok alanda devam ederken, okullardaki benzeri uygulamalar halk arasında tepki doğuruyor.

Yaz tatiline giderken “çocuğum yazın camiiye gitmeyecek” diye belge imzalatılırken, aşağıdaki belgede de velisi olunan öğrencinin okul içinde ve dışında “adab-ahlak” kaidelerine riayet edileceğine dair taahhütte bulunuluyor.

Adab-ahlak kaideleri arasında kızların giyim ve baş açık olması, erkek çocukların okul sonrasına ve Cuma günleri camiiye gönderilmeyeceği dikkati çekiyor.

Belgenin Türkiye Türkçe’sine tercümesi şöyle:

KEFALET MEKTUBU

Ben oğlum/ kızım ……………………………………………………. ‘ın okul yılı süresince sebepsiz ders kaçırmayacağına, öğleden sonra saat 13:30’dan sonra tam olarak kontrol altına alacağıma, her gün mektep formasıyla geleceğine, kızlar başı açık, etekleri dizden 3 cm aşağıda, oğulların saçları 2 cm’den uzun olmayacağı, Cuma günleri Cuma namazı için mescidlere göndermeyeceğime, mektep ve beden eğitimi dersleri formasını muntazaman giyerek gelmeye, mektebe cep telefonu getirmemeye kefil oluyorum. Bunun dışında mektep kütüphanesi tarafından verilen ders kitaplarını öğrenim yılı süresince iyi muhafaza etmeye, eğer herhangi bir kitap yırtılsa veya kaybolsa onu ödemeye kefil oluyorum.

Ben mektebin adab- ahlak kaidelerini tam olarak anladım ve yukarıda söylenen adı geçen bütün kaidelere riayet edeceğim.

— “ —“ sınıf öğrencisi ……………………………….. nın babası/ anası

TÜRKİSTANDER HABER MERKEZİ