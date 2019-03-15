0553 313 94 23

"Müslümanlara olan öfkeyi artıran batı dünyası ve medyasıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta:- "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Bunu yapan saldırganı bu hale getirenler ırkçılığı, İslam düşmanlığını ve Müslümanlara olan öfkeyi artıran bütün batı, Amerika, Avrupa dünyası ve medyasıdır. Bu insanların üzerine olan kin ve öfkeyi artıran batının vermesi gereken cevaptır ve hesaptır"- "Maalesef bunların insanlık ve insan hakları konusundaki çifte standartları ölenler Müslüman olunca devreye giriyor ve sadece kınama mesajları yayınlayıp, burada nerede hatalarının olduğunu konuşacak mecra oluşturamıyorlar. Acınacak durumdalar"

15 Mart 2019 Cuma 16:31
"Müslümanlara olan öfkeyi artıran batı dünyası ve medyasıdır"

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısına ilişkin, "Bunu yapan saldırganı bu hale getirenler ırkçılığı, İslam düşmanlığını ve Müslümanlara olan öfkeyi artıran bütün batı, Amerika ve Avrupa dünyası ve medyasıdır. Bu insanların üzerine olan kin ve öfkeyi artıran batının vermesi gereken cevaptır ve hesaptır." dedi.

Usta, Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde AK Parti Teşkilatı tarafından düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada ırkçılık ve İslam düşmanlığının son dönemde yaygınlaşmaya başladığını, hangi dinden olursa olsun bir ibadethaneye ve masum insanlara karşı yapılan saldırının "canilik" olduğunu belirten Usta, Türkiye'nin farklı din, ibadet ve yaşam tarzı konusunda huzur ve güven ülkesi olduğunu, batı dünyasında Müslüman ve farklı dinlere mensup kişilerin ise sıkıntı içinde bulunduklarını ifade etti.

Usta, "Amerika'da, Avrupa’da yaşayan Müslüman kardeşlerimizin de farklı dinden olan insanların da büyük bir sıkıntı içinde olduğu bir dünyadayız. Irkçılığın çok arttığı, insanların ötekileştirildiği bir dünyadayız. Biz, Türkiye'de bunun tam tersine elhamdülillah, büyük bir beraberlik, kardeşlik, özgürlük içinde yaşıyoruz." diye konuştu.

Yeni Zelanda'da yaşanan saldırı karşısında devletlerin sadece kınama mesajı yayımlamasını eleştiren Usta,şu görüşlerini paylaştı:

"Mübarek cuma günü maalesef acı bir haberle sarsıldık. Bunu yapan saldırganı bu hale getirenler ırkçılığı, İslam düşmanlığını ve Müslümanlara olan öfkeyi artıran bütün batı, Amerika, Avrupa dünyası ve medyasıdır. Bu insanların üzerine olan kin ve öfkeyi artıran batının vermesi gereken cevaptır ve hesaptır. Müslümanları katleden aslında yek bir cani değil, hepsinin toplanıp yapmış olduğu bir eylemdir. Hiçbir ibadethaneye ve insana böylesine canice bir saldırıyı kabul edemeyiz. Biz, dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun insanların huzur ve güven içinde ibadetlerini yaptıkları, yaşadıkları bir medeniyetten geliyoruz ve aynı medeniyeti sürdürmeye çalışıyoruz. Bunun için de iktidarda bulunduğumuz 16 yıllık süre içinde herkesin dini, ibadet ve yaşam tarzını güven içine almış bir iktidar olarak bugün sizlerin huzurunda büyük bir memnuniyetle bulunuyoruz. Rabbim bu hainlere fırsat vermesin. Hiçbir insanın hangi dinden olursa olsun böyle bir saldırıya maruz kalmasını istemeyiz. Bunu da buradan bütün dünyaya mesaj olarak veriyoruz. Eğer, orada ölenler Müslüman değil de farklı bir dinden olsalardı şu an da eminim ki batı dünyasından çok daha fazla bir ses çıkmış olurdu. Maalesef bunların insanlık ve insan hakları konusundaki çifte standartları ölenler Müslüman olunca devreye giriyor ve sadece kınama mesajları yayınlayıp, burada nerede hatalarının olduğunu konuşacak mecra oluşturamıyorlar. Acınacak durumdalar."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:31
  1. acıgöl
  2. AK Parti Genel Başkan Yardımcıs Leyla Şahin Usta
  3. Nevşehir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tercan’da silahlı saldırı: 1 muhtar öldü, çoban yaralandı
    1. Tercan’da silahlı saldırı: 1 muhtar..
    2. SGM’ de Çanakkale Zaferini anma..
    3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yeni..
    4. Sinop’ta istavritin kilosu 10 liraya..
    5. Başkan Subaşıoğlu gençleri İstanbul’a..
    6. Sarıyer'de şüpheli paketten EYP çıktı
    7. Başkan Alemdar vizyon projelerini..
    8. 22. Geleneksel Tüketici Ödül Töreni
    9. Ayşegül Aldinç bahar konseri için..
    10. Nevşehir’de FETÖ’ye dev darbe
    11. Mart Kültür Sanat Etkinlikleri Coşkun..
    12. Beyoğlu’nda zehir tacirlerine şok..
    13. Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat..
    14. Rusya'dan DAEŞ açıklaması: Terör..
    15. Düzce Üniversitesi Araştırma Uygulama..
    16. Edirne’de ‘Yeni Zelanda’daki terör..
    17. Prof. Dr. Çomaklı: “İki üniversitenin..
    18. Kurtulmuş, Beyoğlu'nda esnafı ziyaret..
    19. Sinop’ta şehitler anıldı
    20. "Müslümanlara olan öfkeyi artıran batı..
    21. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    22. Bayrakla Birleşenler Fotoğraf sergisi..
    23. Kaymakam Atıcı, özel öğrenciler ile..
    24. Türel:““Gündoğmuş’tan Kaş’a sağlık..
    25. Başkan Gülcoğlu’ndan TÜGVA’lı Gençlere..
    26. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    27. Misafir Öğrenciler, Rektör Çomaklı ile..
    28. Karacan, “Balıkesir sanayileşmede..
    29. Tekirdağ’da tarımsal meteoroloji ve..
    30. ‘’Yeni nesil Nilüfer’’ geliyor
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!