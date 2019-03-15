"Müslümanlara olan öfkeyi artıran batı dünyası ve medyasıdır"

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısına ilişkin, "Bunu yapan saldırganı bu hale getirenler ırkçılığı, İslam düşmanlığını ve Müslümanlara olan öfkeyi artıran bütün batı, Amerika ve Avrupa dünyası ve medyasıdır. Bu insanların üzerine olan kin ve öfkeyi artıran batının vermesi gereken cevaptır ve hesaptır." dedi.

Usta, Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde AK Parti Teşkilatı tarafından düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada ırkçılık ve İslam düşmanlığının son dönemde yaygınlaşmaya başladığını, hangi dinden olursa olsun bir ibadethaneye ve masum insanlara karşı yapılan saldırının "canilik" olduğunu belirten Usta, Türkiye'nin farklı din, ibadet ve yaşam tarzı konusunda huzur ve güven ülkesi olduğunu, batı dünyasında Müslüman ve farklı dinlere mensup kişilerin ise sıkıntı içinde bulunduklarını ifade etti.

Usta, "Amerika'da, Avrupa’da yaşayan Müslüman kardeşlerimizin de farklı dinden olan insanların da büyük bir sıkıntı içinde olduğu bir dünyadayız. Irkçılığın çok arttığı, insanların ötekileştirildiği bir dünyadayız. Biz, Türkiye'de bunun tam tersine elhamdülillah, büyük bir beraberlik, kardeşlik, özgürlük içinde yaşıyoruz." diye konuştu.

Yeni Zelanda'da yaşanan saldırı karşısında devletlerin sadece kınama mesajı yayımlamasını eleştiren Usta,şu görüşlerini paylaştı:

"Mübarek cuma günü maalesef acı bir haberle sarsıldık. Bunu yapan saldırganı bu hale getirenler ırkçılığı, İslam düşmanlığını ve Müslümanlara olan öfkeyi artıran bütün batı, Amerika, Avrupa dünyası ve medyasıdır. Bu insanların üzerine olan kin ve öfkeyi artıran batının vermesi gereken cevaptır ve hesaptır. Müslümanları katleden aslında yek bir cani değil, hepsinin toplanıp yapmış olduğu bir eylemdir. Hiçbir ibadethaneye ve insana böylesine canice bir saldırıyı kabul edemeyiz. Biz, dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun insanların huzur ve güven içinde ibadetlerini yaptıkları, yaşadıkları bir medeniyetten geliyoruz ve aynı medeniyeti sürdürmeye çalışıyoruz. Bunun için de iktidarda bulunduğumuz 16 yıllık süre içinde herkesin dini, ibadet ve yaşam tarzını güven içine almış bir iktidar olarak bugün sizlerin huzurunda büyük bir memnuniyetle bulunuyoruz. Rabbim bu hainlere fırsat vermesin. Hiçbir insanın hangi dinden olursa olsun böyle bir saldırıya maruz kalmasını istemeyiz. Bunu da buradan bütün dünyaya mesaj olarak veriyoruz. Eğer, orada ölenler Müslüman değil de farklı bir dinden olsalardı şu an da eminim ki batı dünyasından çok daha fazla bir ses çıkmış olurdu. Maalesef bunların insanlık ve insan hakları konusundaki çifte standartları ölenler Müslüman olunca devreye giriyor ve sadece kınama mesajları yayınlayıp, burada nerede hatalarının olduğunu konuşacak mecra oluşturamıyorlar. Acınacak durumdalar."

