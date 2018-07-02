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Avrupa ülkesinden Müslümanlara 'Noel' ve 'Paskalya' dayatması!

Danimarka Müslümanların yoğunlukta yaşadığı 25 bölgede ailelerin ülkeye ‘entegre’ olmadıkları gerekçesiyle bir düzine yasa getiriyor. Danimarka vatandaşlarına zorunlu kılınmayan pek çok şey, Müslüman göçmenler için zorunlu hale getiriliyor. Müslüman çocukların Hristiyanlarla ilgili etkinliklere katılmasının da zorunlu hale getirildiği yasalarda, "Noel ve Paskalya"nın anlatıldığı eğitimlere gitmeyen çocukların ailelerin sosyal ödenekleri kesiliyor.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 22:30
Avrupa ülkesinden Müslümanlara 'Noel' ve 'Paskalya' dayatması!

Danimarka’da yürürlüğe giren yeni kanuna göre getto olarak nitelenen, düşük gelirli göçmenlerin ikamet ettiği bölgelerde yaşayan çocuklar, 1 yaşından itibaren “Danimarka değerleri eğitimi” adı altında kültürel asimilasyona tabi tutulacak.

Haftada en az 25 saat olarak planlanan eğitimler gettolarda yaşayan ailelerin çocuklarına 1 yaşından itibaren zorunlu tutulurken, diğer Danimarka vatandaşları, çocuklarını 6 yaşına kadar herhangi bir okul öncesi eğitime göndermeye mecbur değil. Ağırlıklı olarak müslüman ailelerin yaşadığı mahalleleri kapsayan yasaya göre çocuklarını Noel, Paskalya ve Danca gibi Hristiyanlara özgü ritüellerin anlatıldığı eğitimlere göndermeyen ailelerin sosyal güvenlik ödenekleri kesiliyor.

Sosyal Demokrat partiden Yıldız Akdoğan, Danimarkalıların “getto” kelimesini Nazi Almanyası'na benzetildiğini iddia etti. Almanların Yahudilere uyguladığı yaptırımları ve ayrımcılığın aynısını Danimarkalıların 'Getto bölgesi' adı altında Müslümanlara uyguladığını söyledi.

Yılbaşında yaptığı konuşmasında göçmenlerin entegrayonuna geniş yer veren Başbakan Lars Lokke Rasmussen, Danimarka haritasında “çatlaklar” ortaya çıktığını iddia ederek gettolarda yayılan şiddete karşı “sokağın kılcallarına ulaşacağız” demişti.

GÖÇMEN MAHALLELERİNE İKİ KATI CEZA

Hükümetin Mart ayında önerdiği “getto paketi” adı verilen 22 maddelik yeni kanunlar parlamento çoğunluğu tarafından kabul edildi. Yeni kanunlara göre getto olarak nitelenen 25 mahalleden birinde işlenen kimi suçlara gereken cezanın iki katı verilecek. Bu 25 mahalle ise istihdam durumu, eğitim seviyesi, cezai mahkumiyeti bulunan kişi sayısı ve orada yaşayanların “Batı-dışı geçmişi” gibi kriterler üzerinden belirleniyor.

‘GÖÇMEN GENÇLERE ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILSIN’

Irkçı politikaları ile bilinen Danimarka Halk Partisi’nin gettolardaki çocukların akşam 8’den sonra evlerinden çıkmamaları için verdiği teklif “radikal” bulunarak reddedilirken, parlamentonun göçmen entegrasyonun sorumlu komisyonunun başkanı Martin Henriksen ise bu mahallelerdeki gençlere elektronik kelepçe takılmasını önerdi.

Nüfusu 5 milyon 700 bin olan Danimarka’da yarısından fazlası Afganistan, Irak ve Suriye gibi müslüman ülkelerden gelen göçmenlerin oranı yüzde 13. Çoğunluğunu müslüman göçmenlerin oluşturduğu mahallerde işsizlik oranı yüzde 40’lara çıkarken, göçmen nüfusun yarısından fazlasının oldukça düşük gelire sahip olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Yenişafak

 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 22:30
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