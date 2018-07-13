Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'

Sosyal medya platformu Facebook üzerinden yayılan videoda kim olduğu belli olmayan bir kadın Müslümanlara yönelik ağza alınmayacak sözler söyleyerek hakaretlerde bulundu. Konuşmalarından Müslüman olmadığı anlaşılan kadın, Hristiyanları yüceltmeyi ihmal etmedi. Video yayılmasının ardından vatandaşlar tarafından sert tepki topladı.