Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
Sosyal medyada yayınlanan bir videoda görüntülerin sahibi kadın, Müslümanları aşağılayarak Hristiyanları yüceltti. Ağza alınmayacak sözler söyleyen kadın, mezarlıklar hakkında ise 'Müslümanlar mezarlıklarınızı b.k götürüyor' ifadelerini kullandı.13 Temmuz 2018 Cuma 15:56
Sosyal medya platformu Facebook üzerinden yayılan videoda kim olduğu belli olmayan bir kadın Müslümanlara yönelik ağza alınmayacak sözler söyleyerek hakaretlerde bulundu. Konuşmalarından Müslüman olmadığı anlaşılan kadın, Hristiyanları yüceltmeyi ihmal etmedi. Video yayılmasının ardından vatandaşlar tarafından sert tepki topladı.
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