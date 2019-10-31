Müslümanlar ve Müslüman ülkeler hiç mi bu oyunlardan ders almayacaklar?

Ali Lale

İngiltere’de bir TIR’ın içinde bulunan 39 ceset neyi ifade ediyor? Batı’da vahşetin suyu yüzüne çıktığının bir belgesidir.

Bugün Batı; insan haklarından söz ediyorsa, bilin ki onun ardında ya yer altı zenginlikleri, ya da Müslüman âlemine zarar verecek bir konu ortada vardır.

39 insanın TIR’ın içinde ölü bulunması, onları birileri bile bile zoraki ölüme sürüklemiş olması demektir. İnsan bile bile TIR içinde ölümü bekler mi? Batı, bu haliyle nasıl insan haklarından ve nasıl demokrasiden söz eder ki, düşünün sizin imkânınız varken siz TIR’a binip de ölümü bekler misiniz? Asla beklemezsiniz, ancak bu insanlar ya yurdundan koparılmış ölümle tehdit edilmişler, diğer ihtimal de TIR’a binerek kurtuluruz amacıyla kaçmış olabilirler.

Ya da öldürdükten sonra böyle bir kılıf uydurmuşlardır. İnsan varlığının hiçe sayıldığı Batı âlemindeki vahşette bakınız ki hiçbir şey olmamış gibidir. İşte bugüne kadar içimize fitne transferi yaparak, Müslüman ülkelerini birbirine düşman ederek bu metotla kirli emellerine ulaşmaya çalışan Batı’nın gerçek yüzü görünüyor. İçimizde projesini uygulamaya koymak için yapıştırdıkları ve bayrak gibi salladıkları; insan hakları, kadın hakları, demokrasi hikâyeleri bizlere yutturmaya çalışanların halı ortadadır.

Bugün küfrün Ortadoğu’da yaptığı tahribatların haddi hesabı yoktur. Ortadoğu’yu yangın alanına çeviren Batı; Türkiye’nin insanlığa ve din kardeşlerine duyduğu, şefkat, merhamet ve bunların getirmiş olduğu sorumluluklar olmamış olsaydı, bugün dünyanın her tarafından bu gibi vakalar görülecekti.

Belki topluma bu yüzden Rabbim bir felaket getirecekti. Müslüman ülkelerin kendilerine gelmeleri lazım, uyanmalarının zamanı gelmiş ve geçiyor. İçini; Kur’an’ın ışığıyla aydınlatarak onunla Batı’nın ekmiş olduğu fitneleri ayıklayabilecekler, yeniden güç kazanabilecekler, insanlığa adaleti yeniden götürebileceklerdir.

Allah’a karşı samimi ve dürüst bir kul olduğumuz zaman, Rabbim yardım edecek ve ecnebilerin tuzağını başlarına geçirebileceğiz.

Bu zihniyet değil mi ki Ortadoğu Osmanlılardan kopartıldığı halde onların yakalarından düşmediler.

Bugün Osmanlılardan kopardığı Müslüman ülkelerin başına akbabalar gibi üşüşmediler mi? Nerde bir zengin yer altı kaynakları varsa çeşitli oyunlarla sahip olmadılar mı?

Peki, Müslümanlar ve Müslüman ülkeleri hiç mi bu oyunlarda ders almayacaklar mı? Vallahi öyle ki Allah’ın bu tokatlarından ders almayan Müslümanları daha büyük felaketlerin gelmesinden korkarım.