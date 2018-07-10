“Müslümanlar parçalanmışlığın acısını yaşıyor”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, heyeti Başkanlıkta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Anadolu’da yaşayan kardeşlerimizle gönül coğrafyamızda yaşayan Müslüman kardeşlerimiz arasında bizim için hiçbir fark yoktur. Dolayısıyla her vesileyle bir araya gelmekten memnun olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

Başkan Erbaş, birçok ayetin ve hadisin müminlere kardeş olduklarını hatırlattığına işaret ederek, Müslümanların birbirlerinin sevinci ile sevinmesi ve üzüntüsü ile üzülmesi gerektiğini söyledi.

Bugün dünyanın durumuna bakıldığında Müslümanların yüz yıl önce parçalanmışlığın, bölünmüşlüğün acılarını bugün yaşadıklarına dikkat çeken Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

“Dünya haritasında Müslümanların bulunduğu her yerde bir sıkıntı, bir acı var. Bunu tabi sadece hissetmek yetmiyor, hissetmemek zaten artık yolun sonuna geldiğimiz anlamına gelir. Biz hissetmekle beraber müdahale etmek, acıları ortadan kaldırmak, Müslümanların birliğini ve beraberliğini sağlamak… bunun gayreti içerisinde olmalıyız. Şuan itibariyle Türkiye’de böyle bir gayret var. Biz sadece Diyanet olarak Ramazan ayında 84 ülkeye gidebiliyoruz. 84 ülkedeki kardeşlerimizle aynı iftar sofrasına oturabiliyoruz. Kurban vesilesi ile 140 ülkeye gidebiliyoruz. Oradaki Müslüman kardeşlerimizin acılarını, çektiği sıkıntıları paylaşma gayreti içerisinde olabiliyoruz. Bu konuda rabbimiz imkanlar, fırsatlar sağlıyor. Bu imkanları bütün Müslüman kardeşlerimizle paylaşmaya çalışıyoruz.”

Müslümanların en çok önem verecekleri konuların başında eğitimin geldiğini belirten Başkan Erbaş, “Sağlıklı din eğitimi ile gençlerimizi donatmamız gerekiyor. Eğer din eğitiminde Kur’an ve Sünnetten uzaklaşırsa ve bu iki önemli kaynağımızdan istifade etmeden hurafelere kayılırsa yanlış bir din algısı ile gençler yönlendirilirse o zaman sırat-ı Müstakim çizgisindeki bir din anlayışından uzaklaşmış oluruz ki bu da hakikaten bizim felaketimiz olur” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hem yurtdışından Müslüman öğrencileri getirmek hem de yurtdışında Müslümanların yaşadığı bölgelerde din eğitimini destekleme noktasında uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Başkan Erbaş, “Bundan yegane amacımız, doğru dini bilgiyi daha fazla insana ulaştırmak, dini istismar eden bazı şahıs ve gruplara fırsat vermemek” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, din istismarının Müslümanlara verdiği zarara işaret ederek, şöyle devam etti:

”Bakıyorsunuz bir kişi dini otorite olarak kabul ediliyor ve arkasından FETÖ gibi bir şey ortaya çıkıyor. Bu da sadece bizim değil bütün dünyanın başına bela oluyor. DAEŞ gibi bir anlayış ortaya çıkıyor. Benzeri bir takım yanlış din algısı ile Müslümanların içine düşürülmüş olduğu bu durum, İslamofobia’yı besliyor. Bakıyorsunuz yanlış din algısını yaymaya çalışanlarla, İslamafobia’yı geliştirmeye çalışanlar aynı noktada buluşuyor. Bu da Müslümanlara, İslam’a zarar veriyor. Bununla ilgili birliğimizi beraberliğimizi programlarımızı gözden geçirmemiz icap ediyor.”

Ziyarette Tunus eski Başbakanlarından ve Nahda Hareketinin Lideri Raşid Gannuşi, ABD ve Balkanlardan Müslüman dini liderler yer aldı.

Programın ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Raşid Gannuşi’yi makamında kabul etti.