KARABÜK (AA) - Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) olağanüstü zirvesine ilişkin, "Savaşı değil barışı konuşmamız gereken bir mübarek aydayız ama maalesef ramazan günü Mekke'de savaş konuşuyoruz." dedi.

Şahin, babaevi olan Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyünde düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, dini bayramların ve ramazan gibi müstesna ayların çok önemli olduğunu, Müslümanlar olarak gereklerini yerine getirerek yaşamaya özen göstermeleri gerektiğini söyledi.

Müslümanların Türkiye'deki gibi bu müstesna günleri yaşamalarını istediklerini, ancak bir çok yerde sıkıntıların olduğunu belirten Mehmet Ali Şahin, "Suriye'de sıkıntılar var. Başka yerlerde Müslümanlar maalesef sıkıntı içerisindeler. İnsanlar ölüyor. Dün Mekke'de Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyinin toplantısı vardı. Neden bir araya geldi bunlar? 'Mübarek ramazan ayı ve bayramı vesile kılarak aramızdaki dostluğu, kardeşliği nasıl yaygınlaştıralım, pekiştirelim, Müslümanların sorunlarını nasıl çözelim' diyerek bir araya gelmediler. İran'a karşı bir yaptırım içinde olan Amerika Birleşik Devletlerine nasıl yardımcı olabiliriz, topraklarımızı onların askerlerine nasıl açabiliriz? diye bir araya geldiler maalesef." diye konuştu.

- "İnşallah bir gün savaşın değil barışın konuşulduğu toplantılara da şahit oluruz."

Suudi Arabistan'ın yöneticilerini eleştiren Şahin, "Mekke ve Medine gibi iki kutsal mekanımızın bekçiliğini yapmak durumunda kalan Suudi Arabistan, Kabe'nin bulunduğu Mekke'de böyle bir toplantıyı yapıyor. İslam, Müslüman dünyası için acı bir durumdur. Böyle bir toplantı yapıldığında halkı Müslüman olan başka ülkeler de buraya davet edilmeli, şu mübarek ramazanda Müslümanların hangi sorunları var, bunları nasıl çözeriz, nasıl kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştiririz, barışı nasıl daha güçlendiririz? Savaşı değil barışı konuşmamız gereken bir mübarek aydayız ama maalesef ramazan günü Mekke'de savaş konuşuyoruz. Bu Müslümanlar için iç açıcı bir durum değildir. Temennimiz, inşallah bir gün savaşın değil barışın konuşulduğu toplantılara da şahit oluruz." ifadelerini kullandı.

İftar programına, Karabük Valisi Fuat Gürel ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile köylüler katıldı.