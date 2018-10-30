İtalya'da Müslümanlar, aldıkları kiliseyi camiye çevirdi

İtalya'nın Bergamo kentindeki bir kilise binasının açık artırmayla Müslüman bir dernek tarafından satın alınması ve camiye dönüştürülmesi, aşırı sağcıları kudurttu. Aşırı sağcı ve İslam karşıtı yayınlarıyla tanınan Libero gazetesi, bu iddiaları, "Allah, İsa'yı evinden çıkardı, Müslümanlar kilise satın aldı" başlığıyla duyurdu.

450 bin Euro karşılığında Müslümanlar aldı

Kilise açık artırmada yaklaşık 450 bin Euro karşılığında Bergamo Müslümanlar Derneği'ne satıldı. Derneğin eski kilise binasını camiye çevirmeyi planladığı belirtiliyor.

Aşırı sağcılar çıldırdı

Aşırı sağcı Lig partisi milletvekilleri Daniele Belotti ve Alberto Ribolli, açık artırmanın ne şekilde yapıldığını etraflıca inceleyeceklerini ve iptal edilmesi için geçerli bir sebep arayacaklarını açıkladı.

Lombardia Bölge Başkanı Attilio Fontana da bir açıklama yaparak açık artırmayı reddetme yetkileri olduğunu vurgularken, Romen Ortodoks Kilisesi papazını arayarak "ibadet yerlerini kaybetmeyeceklerinin güvencesini verdiğini" de söyledi.