Orhan Çeker’den Kudüs uyarısı: Müslümanlar kıblesine sahip çıkmak zorunda

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

ABD önderliğinde İsrail’in vaat edilmiş topraklar hayalinin gerçekleşmesi için dayatılan “Yüzyılın Anlaşması”nın, İslam’a ve Müslümanlara bir ihanet anlaşması olduğuna dikkat çeken İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker, Kudüs’e ilişkin Müslümanlara uyarılarda bulundu. Çeker, “Kudüs’e ve Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmaz zorundayız.” dedi.

“Kudüs meselesi Filistinlilere kalmış basit bölgesel bir mesele değildir”

Filistin’in büyük bir kısmının İsrail’e verilmesini öngören, “Yüzyılın Anlaşması” na “Yüzyılın İhaneti” yorumunu yapan Çeker, yeniakit.com.tr’ye şunları söyledi:

“Kudüs ve mescid-i Aksa bizim öteden beri kanayan yaramızdır. Biz Müslümanlar bu yaranın hesabını çok çetin şekilde vereceğiz. Hele Araplar bu hesabın altında kalacaklardır. Kudüs meselesi sadece Filistinlilere kalmış basit bölgesel bir mesele değildir.”

“Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, kızıl elmasıdır”

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in (sas) isra ve Mirac hadisesine ev sahipliği yapan Kudüs’ün ümmet için önemine değinen Çeker, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kudüs, çevresi ile birlikte mübarek kılınmış, muazzam Mirac olayının merkezi bir beldedir. Meryem anamızın beldesidir. Orada kime karşı olursa olsun her türlü zulmü def etmek müslümanın en baş vazifelerinden biridir. Bizim kırmızı çizgimiz, kızıl elmamızdır. Merhum Abdülhamid'in baş koyduğu ve onun başını yiyen bir meseledir. Bunun hesabı çok çetin olacaktır. Bu hesabı Allah huzurunda vermeye hazır olalım. Bu hesabın şakası yoktur.”