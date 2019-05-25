0553 313 94 23

Orhan Çeker’den Kudüs uyarısı: Müslümanlar kıblesine sahip çıkmak zorunda

“Yüzyılın Anlaşması”nı, ABD ve İsrail’in “Kudüs’ü buharlaştırma” projesi olarak değerlendiren Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker, “Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim öteden beri kanayan yaramızdır. Biz Müslümanlar bu yaranın hesabını çok çetin şekilde vermek zorunda kalırız.” uyarısında bulundu.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:01
Orhan Çeker’den Kudüs uyarısı: Müslümanlar kıblesine sahip çıkmak zorunda

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

ABD önderliğinde İsrail’in vaat edilmiş topraklar hayalinin gerçekleşmesi için dayatılan “Yüzyılın Anlaşması”nın, İslam’a ve Müslümanlara bir ihanet anlaşması olduğuna dikkat çeken İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker, Kudüs’e ilişkin Müslümanlara uyarılarda bulundu. Çeker, “Kudüs’e ve Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmaz zorundayız.” dedi.

“Kudüs meselesi Filistinlilere kalmış basit bölgesel bir mesele değildir”

Filistin’in büyük bir kısmının İsrail’e verilmesini öngören, “Yüzyılın Anlaşması” na “Yüzyılın İhaneti” yorumunu yapan Çeker, yeniakit.com.tr’ye şunları söyledi:

“Kudüs ve mescid-i Aksa bizim öteden beri kanayan yaramızdır. Biz Müslümanlar bu yaranın hesabını çok çetin şekilde vereceğiz. Hele Araplar bu hesabın altında kalacaklardır. Kudüs meselesi sadece Filistinlilere kalmış basit bölgesel bir mesele değildir.”

“Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, kızıl elmasıdır”

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in (sas) isra ve Mirac hadisesine ev sahipliği yapan Kudüs’ün ümmet için önemine değinen Çeker, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kudüs, çevresi ile birlikte mübarek kılınmış, muazzam Mirac olayının merkezi bir beldedir. Meryem anamızın beldesidir. Orada kime karşı olursa olsun her türlü zulmü def etmek müslümanın en baş vazifelerinden biridir. Bizim kırmızı çizgimiz, kızıl elmamızdır. Merhum Abdülhamid'in baş koyduğu ve onun başını yiyen bir meseledir. Bunun hesabı çok çetin olacaktır. Bu hesabı Allah huzurunda vermeye hazır olalım. Bu hesabın şakası yoktur.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:01
  1. Kudüs
  2. Orhan Çeker

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Erbakan'dan S-400 çıkışı: Türkiye bağımsız bir ülke olarak...
    1. Fatih Erbakan'dan S-400 çıkışı:..
    2. Kulp’ta benekli Anadolu semenderleri..
    3. Pitbull'un yaraladığı kedi yaşam..
    4. Hakkari’de iki mahalle yolu tehlike..
    5. Havluları yıkarken nerede hata..
    6. Trump’tan ikili ticaret vurgusu
    7. Özel Harekat’ın balık adamlı tatbikatı..
    8. IAAF Çocuk Atletizmi Projesi 68...
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan ismini..
    10. Çağlak Festivalinde Türk Sanat Müziği..
    11. 19 Mayıs provalarında öğrencilerini..
    12. Merkezefendi’de ekonomi ile ilgili..
    13. Meksika’da askeri helikopter düştü: 6..
    14. Tosya İlkokulunda Dünya Süt Günü..
    15. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa..
    16. Tekirdağ'da sağanak ve dolu etkili oldu
    17. Voleybolun unutulmaz isimleri bir..
    18. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. yıl..
    19. Güder’den öğrencilere bayram hediyesi
    20. Afganistan'da askeri helikopter acil..
    21. Mustafa Palancıoğlu: "Plan ve Proje..
    22. Kars’ta, at yarışları yapıldı
    23. Konmari metodu | Çekmece düzeni
    24. Necati Saruhan kimdir? Egetürk TV..
    25. Yargıtaydan kredi masraflarına ilişkin..
    26. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan:
    27. Araçta sıkışanları çıkarmak için uzun..
    28. Çan’da Hacı İbrahim Bodur vefatının..
    29. Tehlikenin farkında mısınız?..
    30. İpek Soylu, Tayland'da şampiyonluğa..
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!

    Günün Karikatürü

    25 Mayıs 2019
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı