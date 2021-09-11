Müslümanlar; insanlar için hayırlı ümmet olmak üzere yaratıldı

Hz. Âdem aleyhisselamın yaratılışıyla başlayıp, günümüze kadar ve kıyamette kadar var olan müslümanlar, tüm insanlığın huzur ve barışı için Yüce Allah’ın (CC) yapılmasını emrettiği helalleri ve nehyettiği haramları tebliğ etmek, helalleri yaşamak ve yaşatmak, yasak kıldığı haramlardan sakınmak ve sakındırmak için seçilmiş olan, tevhid ehli insanlardır. Peygamberimiz Hz. Muhammed ’in (s.av.) ümmeti olan bizleri Yüce Allah (CC) seçmiştir. “Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet olmak üzere var edildiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz, Allah’a inanıp iman getirirsiniz” (Al-i İmran 110).

Seçilmiş olan şuurlu müslümanlar; Barış ve huzur dini olan İslam dininin emir ve yasaklarına muhalefet etmezler. Kurtuluşun Kur’an ve sünnette olduğu bilinciyle hareket etmekten çekinmezler. İslam dininin koyduğu haram ve helal kurallarını hafife alarak yoldan çıkmış fasıklarla dostluk kurmazlar. İnanıyormuş gibi yapan münafıkların planlarına alet olmazlar. İnandığı gibi yaşamaya, gayret eden insanlara, bu mazlum insanları savunan şahsiyette ve aynı yolu takip edenlere irticacı, rejim düşmanı, gerici, yobaz, çağdışı, kan emici vampir, habis ur diyerek hakaret eden zevatın zulümlerini unutarak boyun eğmezler. Seçilmiş olan şuurlu müslümanlar, İslam dinine inanmayan insanlara, müslüman olun diyerek, baskı yapmazlar. İslam dinine inanan insanlara baskı yapan dinsizlerin, münafıkların, fasıkların hakaret ve baskılarına müsamaha göstermezler. Müslümanları “PKK teröründen daha tehlikeli görenlere, kamu alanında hizmet vermek, almak ve okumak istiyorsanız başörtüsü takmayacaksınız, bizim dediğimiz gibi giyineceksiniz, dediklerimizi yapmazsanız, kamu hastanelerinde tedavi olamayacaksınız, dini inancınıza göre konuşup, yazamayacaksınız, siyaset yapamayacaksınız. Koyduğumuz kurallara uymazsanız, polise şikâyet edeceğiz, gerekirse kolunuzdan tutup polise teslim edeceğiz, sokaklarda, parklarda, ulaşım araçlarında gördüğümüzde hakaret edeceğiz, gerekirse silah kullanmaktan çekinmeyeceğiz” tehditlerini yapan şarlatanlara eyvallah etmezler.

Üzülerek ifade edelim ki, bu çirkin ve ahlaksız saldırı ve tehditleri 28-Şubat sürecinde yaşadık. Sözünü ettiğimiz bu insanları alkışlayanlarla, dirsek teması içinde olan Mim’leri düşmüş bazı kişi ve siyasilerin tutum ve davranışları, milletimizin büyük ekseriyetini üzmektedir. İslam düşmanı Batılıların ve yerli işbirlikçilerin hakaret ve yalanlarına, ses çıkarmayan Mim’sizlerin, bilerek/bilmeyerek müslümanlara hakaret eden, batılıların gönüllü piyadesi olan mankurtların yalanlarına alet olmaktadırlar.

Şu hale bakın; bazı siyasiler, sözde aydın ve yazarlar ülkemizin kalkınmasına engel olmak, siyasi istikrarını bozmak için yalan üretim merkezinden piyasaya sürülen ahlaksız yalanlara sarılmayı marifet biliyorlar. Ülkemizin aleyhinde arka arkaya üretilen yalanların nedenlerini araştırmadan yalan seviciliği yapmak bu aziz milletin evlatlarına yakışmıyor.. Tarih boyunca İslam dinine, müslümanlara ve ümmetin coğrafyasına saldıran şer güçlerle işbirliği yapanlar, şimdide Taliban üzerinden İslam dinine ve müslümanlara ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmaları ahlak dışı tutarsız bir davranış olarak siyasi tarihimize kaydedilecektir.

Bu zavallılar bilmelidirler ki, zulüm zirve yapınca, zevali yakın olur. Karanlıklar dünyasını bitirecek olan güneş, doğmak üzeredir. Taliban konusunda peşin hükümlü değilim. Unutmayın ki, hiçbir parti, cemaat ve Taliban din değildir. Bu grupların hata ve kusurlarını İslam dinine mal etme alçaklığına hiçbir insan düşmemelidir. Taliban; barış dini olan İslam dininin değişmez ilkeleriyle hareket ederek, birlik ve beraberlik içinde Afgan halkını kucaklar ve siyasi istikrarını sağlarsa, batılı ülkeler, Taliban için sıraya girdiklerinde, Taliban aleyhinde yalan yanlış haberler yapanların yarın ne yazacaklarını merak etmiyorum. Zira utanmaz yüze tükürsen, rahmettir diyerek Taliban’ın lehinde yazılar yazacaklardır.

Yalan haberlerle, İslam dinini ve müslümanları kötü göstermek, hiç kimsenin haddine değildir. PKK, YPG, ESAT, FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin yaptıkları ahlaksızlıkları, işkenceleri, tecavüzleri, soygunları, katliamları gördükleri halde gıkı çıkmayanların, Taliban üzerinden İslam dinini, müslümanları ve AK partisini, özelikle Sayın Erdoğan’ı eleştirmeye hakları yoktur. İslam dini, dünya ve ahiret hayatımızın her alanını kuşattığını bilmeyenler Taliban hakkında ileri geri konuşarak, zalimlerin ekmeğine yağ sürmekten sakınmalıdırlar. Gerek Taliban, gerekse Covid-19 üzerinden müslümanların kafasını karıştıranlar, önce nerde nasıl hata yaptıklarını düşünerek konuşmalıdırlar. İslam dinini bilmeden biliyormuş gibi konuşmak suyu bulandırmaktır. İyi niyetli olarak, fitne ateşini söndürmek isteyenler kovalarında ne tür fikirler taşıdıklarına bakmalıdırlar.

28 Şubat sürecinin yaşanmasına vesile olan paşaların yaşlı olmalarını ileri sürerek cumhurbaşkanından af edilmelerini isteyen merhametperestler, Sivas olaylarında haksız bir şekilde cezaevlerine tıkılan insanlar için neden af istemediler, istemiyorlar. 28 Şubat surecinin, sivil ayağı yargılanmadıkça bu yara kapanmayacaktır. Yargılama süreci bu şekilde tamamlandıktan sonra, kamuoyu önünde suçlarını açıkça ifade ederek, haksızlık yaptıkları, yaşayan ve ölen insanlardan samimiyetle açık bir dille özür diledikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız dilerse af yetkisini kullanmalıdır. Özür dilemeden, hasta raporu almaya çalışanlar af edilmemelidir.

28 Şubat sürecinin yaşanılmasına vesile olan paşaların, cezaevine girmelerine gönülleri razı olmayanlara soruyorum. Rahmetli Erbakan Hocaya, binlerce öğrenciye, memura, işçiye, esnafa, milyonlarca Refah Partililere yapılan zulümlere zil takıp oynarken, gönlünüz hangi iklimdeydi. 28 Şubat sürecinde bedel ödeyen bir müslüman olarak asla intikam peşinde koşan bir karaktere sahip değilim. Benim dinim bana şöyle emretmektedir “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde sav; o zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık olan kimse, kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş! Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak (hayırdan ve olgunluktan) büyük payı olanlar kavuşturulur.” (Fussilet 34-35)

28- Şubat-1997 sürecinin amansız savunucularından olan, tesettürlü bayanlara alçakça hakaret eden bir gazetecinin programına katılan. T. Karamollaoğlu’nun AK Partiyi, özelikle Sayın Erdoğan’ı eleştirmeye hakkı yoktur. Sözünü ettiğimiz bu kişinin programına, Sayın Erdoğan da katılsa aynı şekilde eleştirilerimizi yapmaktan çekinmeyiz.

Sözünü ettiğimiz siyasetçi, özetle şunları söylüyordu. “Ekonomi çok kötü gidiyor, daha da kötü duruma gidecektir. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun AK Partiden ayrılmaları bir erdemliktir, Sayın Erdoğan bir daha seçilemeyeceğini gördüğü için çare arıyor. Devlet yok, vilayetlerde sadece müdürlükler var, müsteşarlar dışlandı. Adalet mekanizmasına güvenim yok, 2022 sonbaharında seçim olabilir. İHA’lar ve SİHA’alar faydalı, ama yeterli değildir. 1000 km. menzilli savaş uçakları yapılmalı. Üretilen Atak helikopter için ABD motor vermeyince, Eskişehir’de jet motorları üretildiğini biliyorum. Bu motorlar atak helikopterlerin için kullanıldığı bilgisine sahibim, jet motoru üretenler, uçak motoru üretirlerse ellerini öperiz.”

Bu sözleri sarf eden siyasetçi erdemlilik kelimesini kullanmamalıydı. Erdemlilik üzerinden konuşmaya başlarsak, birçok siyasetçi bu kelimenin altında ezilir. Sözünü ettiğimiz siyasetçi dün savunma sanayisinde yapılan hamlelere inanmadığını söylüyordu, bugün İHA’ları, SİHA’ları, jet motoru üretildiğini konuşuyor. İnanıyorum ki, yarın AK Parti döneminde ülke genelinde yapılan maddi ve manevi hizmetleri konuşacaktır. Tüm samimiyetimle diyorum ki, vakit geçirmeden, Tuz gölüne düşüp tuz olmadan, körle yatıp şaşı kalkmadan, kendi siyasi yörüngenize dönünüz ki sizin eliniz öpülsün. Özünüze dönmedikçe, körlerle birlikte hareket ettiğiniz sürece, olaylara şaşı bakacağınızdan dolayı, doğru eli değil, eğri eli öpmekten kurtulamayacaksınız.