0553 313 94 23

'Müslümanlar bir tehdit olarak gösterilmektedir'

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın düzenlediği 'İslamofobi: Bir İnsan Hakkı İhlali ve Irkçılığın Çağdaş Görünümü' başlıklı seminerde konuşan  İİT Kadın Danışma Konseyi Başkanı Albayrak önemli açıklamalarda bulundu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 13:54
'Müslümanlar bir tehdit olarak gösterilmektedir'

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından düzenlenen, 'İslamofobi: Bir İnsan Hakkı İhlali ve Irkçılığın Çağdaş Görünümü' başlıklı seminerde konuşan İİT Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak, "Müslümanlarla ilgili; savaşçı, kadın düşmanı, iptidai, cinsel sapık gibi algılar yapılıyor. Müslümanlar Avrupa değerlerine karşı bir tehdit olarak gösterilmektedir." dedi. 

Albayrak, "Avrupa nüfusunun yüzde 8'ini oluşturan 55 milyonluk bir Müslüman kitleden söz ediyoruz. 2050 yılı itibarıyla Müslüman oranı yüzde 8'den yüzde 20'lere ulaşması bekleniyor. Elbette bu rakamlar Avrupa için önemli bir rahatsızlık sebebi. Batı medeniyetinin bu tehlike algısına karşı geliştirdiği ultranasyonalist ırkçı refleksler ise doğrudan aydınlanmadan bu yana batının üzerinde inşaa ettiği bütün değerlere yönelik, demokrasi gibi, insan hak ve özgürlükleri gibi değerlere yönelik, ciddi bir tehdidi ifade etmektedir" dedi.

RAKAMLARLA BATIDAKİ SALDIRILAR

Albayrak, Sadece 2017 yılında Fransa'da 121 İslamofobik olay gerçekleşmiş, Müslümanlara ait 19 ibadethane devlet tarafından kapatılmıştır, 749 kişi ev hapsine alınmış, 4 bin 500 polis baskını gerçekleşmiştir. Yine 2017 yılında Almanya'da 100 camiye saldırı düzenlenmiş, Müslüman Almanlara yönelik 908 bireysel saldırı gerçekleşmiş, öğretmenlik yapan Müslümanların yüzde 60'ı ayrımcılığa uğradıklarını hissettiklerini ifade etmiştir. Göçmenlere karşı 1906 saldırı gerçekleşmiş, göçmen kamplarına yönelik 286 saldırı, göçmenlere yardım eden gönüllülere karşı ise yani sadece Müslümanlara yönelik değil bu nefret aynı zamanda onlara yardım eden Batılılara karşı da 132 kriminal ve fiziksel saldırı ile kendini gösterilmiş" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 13:54
  1. İslam İşbirliği Teşkilatı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep ve Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu!
    1. Gaziantep ve Şanlıurfa'da fuhuş..
    2. Antalya Valisi Karaloğlu'ndan mesai..
    3. Başkan Erdoğan sahaya iniyor! Kadrolar..
    4. Almanya'dan Suudi Arabistan kararı!..
    5. Amerika'dan Türkiye'ye Kaşıkçı desteği!
    6. Bakan müjdeyi verdi! 81 ilde kuruluyor
    7. Borsa günün ilk yarısında arttı
    8. Toz bulutuna karşı ne yapılmalı? Toz..
    9. Kayseri'de babaannesini balta ile..
    10. Denizli'de otomobile çarpan kasksız..
    11. Bodrum'u domuzlar bastı! İlçede büyük..
    12. İşgalci İsrail Gazze'ye açılan iki..
    13. Tokat'ta korku dolu anlar! Benzin dolu..
    14. Emine Erdoğan’dan ‘Ata tohumu..
    15. Avladığı sincabın beynini yeyince.....
    16. Cenk baba oldu
    17. 'Müslümanlar bir tehdit olarak..
    18. Erken emekliliğin külfeti büyük
    19. Tedbirler peş peşe geldi! Reel sektöre..
    20. Moldova'ylada engel kalktı! Kimlikle..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...