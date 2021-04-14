Müslümanlar Avrupa’da ‘mesafeli’ ramazan yaşıyor! Teravih namazı 8 rekat kılınıyor

İslam’ın beş temel esasından birisi olan orucun tutulduğu ramazan ayı başladı. Her sene büyük bir coşku ile karşılanan ramazan, geçen sene de olduğu gibi koronavirüs salgını sebebiyle kısıtlamalardan dolayı buruk geçiyor. Zira, ramazan ayına mahsus olarak kılınan teravih namazları birçok yerde eskiden olduğu gibi camilerde kalabalık bir şekilde kılınamıyor. Ramazan ayının bir başka geleneği olan toplu iftar yemeklerinin ikram edilmesi, bu sene de mümkün değil.

Almanya’da teravih namazı sekiz rekât kılınıyor

Almanya’da birçok eyalette yürürlükte olan akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı bazı camilerde teravih namazı kılınmıyor. Teravih namazının kılınacağı camilerde ise pandemi koşullarından dolayı namaz 8 rekât olarak kılınıyor. Camilerde sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek beş vakit namaz ve cuma namazları eda ediliyor. Cemaat camiye seccadesi ile geliyor, cuma namazları ilk dört rekât sünnet, hutbe ve iki rekât cuma namazının farzından sonra tesbih ve dua ile tamamlanıyor. Ramazan geleneği olan mukabele okumaları camilerde yapılıyor. Almanya genelinde 8 Mart’tan beri iki farklı haneye mensup beş kişi bir araya gelebiliyor. 14 yaşından küçük çocuklar ise bu sayıya dahil değil. Toplu iftar davetleri birçok ülkede olduğu gibi Almanya’da da bu yıl mümkün görünmüyor.

Avusturya’da paketli iftar menüleri dağıtılıyor

Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ) yayımladığı “Güvenli Bir Ramazan” adlı kitapçıkta özellikle camilerde ramazan ayı boyunca dikkat edilmesi gereken hususlara yer vererek, Müslümanlara koronavirüsten korunmada titizliğin devam etmesi yönünde çağrıda bulunuyor. Avusturya’da teravih namazları cemaatin alışık olduğu önlemler doğrultusunda kılınıyor. Teravih namazının öncesinde ve sonrasında camilerin çay ocağı bölümleri kapalı tutuluyor. Bölgedeki bazı camiler iftar menüleri hazırlayarak “gel al” konseptiyle mevcut kurallar çerçevesinde, cemaatine paketli iftar menüsü sunuyor.

Hollanda’da mukabeleler en fazla 30 kişi ile okunuyor

Hollanda’da sokağa çıkma kısıtlaması akşam 22.00 ile sabah 04.30 saatleri arasında devam ediyor. Bir hane halkı başka bir haneden sadece 1 kişi ile görüşebiliyor. 13 yaşından küçükler bu sayıya dahil değil. Ramazan ayı boyunca camilerde vakit namazlar mevcut önlemler çerçevesinde cemaat ile kılınıyor ve mukabeleler en fazla 30 kişi ile okunuyor.

Fransa’da ramazanın ruhuna uygun çevrimiçi sohbetler

Avrupa’nın birçok bölgesinde olduğu gibi Fransa’da da ramazan ayı buruk geçiyor. Ülkede akşam 19.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında devam eden sokağa çıkma yasağından dolayı teravih namazları camilerde kılınmıyor. Öğle ve ikindi vakitlerini değerlendirmeye çalışan cemiyetlerde, bir namaz vaktinde evrad-ı şerif diğer vakitte ise mukabele okunuyor. Ülke genelinde Kovid-19 kısıtlamalarından dolayı camilerde yüz yüze faaliyetlerin aksadığı bu dönemde, ramazan ayının ruhuna uygun sohbetler çevrimiçi olarak cemaate sunuluyor.

Milli Görüş Fransa İslam Konfederasyonu’na (CIMG) bağlı camilerde ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine, evsizlere ve mültecilere kumanya dağıtımı gerçekleştiriliyor. Ayrıca büyük camilerde her gün 150-200 kişiye kadar sıcak yemek dağıtımı yapılarak, bilhassa dar gelirli ailelere yardım ediliyor.

Ramazan Avrustralya’da dolu dolu geçiyor

Son 7 aydır tüm hizmet ve faaliyetlerine kaldığı yerden devam eden Avustralya Bölgesi ramazanı heyecanla karşıladı. Avustralya genelinde öğle ve teravih namazları öncesinde vaazlar veriliyor, yatsı namazının ezanı ramazan ayı boyunca her gün Melbourne ve Adelaide da 19:30’da, Sydney de ise saat 19:00’da okunuyor. Teravih namazları sonrası camide bir süre kalmak isteyen veya sohbet etmek isteyenler için ise cemiyetin lokali uğrak bir yer oldu.

Gençlik Teşkilatından gençler camilerde haftanın bir günü vaaz veriyor ve teravih namazlarını kıldırıyor. Kadınlar ve Kadınlar Gençlik Teşkilatlarının ramazana özel mukabele, sohbet ve iftar programları devam ediyor. Ramazan ayı boyunca düzenli olarak özellikle yaşlılar evlerinde veya bulundukları yaşlılar evinde ziyaret ediliyor. Tüm hizmetlerin yanı sıra Avustralya’da ramazan ayına mahsus zekât ve manevi danışmanlık hizmeti de sunuluyor.

Bazı camilerde her gün düzenli olarak açık iftarlar düzenleniyor. Ramazan ayı boyunca “Komşuna Sahip Çık” projesi kapsamında yurtdışından gelen öğrencilere ve dar gelirli ailelere maddi ve manevi destek veriliyor.

Melbourne’de bulunan Meadow Heights Camii’nde geçen yıl da olduğu gibi Hasene insani yardım derneği iş birliğiyle iftariye servisi (Drive True) devam ediyor. Kadir Gecesi’nde geleneksel iftar programları planlanan bölgede, ramazanın son 10 gününde camilerde itikafa girmek mümkün olacak.

Norveç’te ramazan ayında ibadethânelerde ciddi kısıtlamalar

Geçen yıl olduğu gibi Norveç’te bu yıl da ramazan “mesafeli” geçiyor. Koronavirüs salgınından dolayı sosyal hayatta ciddi kısıtlamaların yaşandığı ülkede toplu ibadetlerin yapılması da yasak. Dolayısıyla ramazan ayında camilerde teravih namazları kılınmıyor. Bazı camiler tamamen kapalı iken, bazı yerlerde ise vakit namazları en fazla 10 kişilik cemaat ile eda ediliyor. Bir hane halkının diğer bir haneden sadece 2 kişi ile görüşebilmesi, bu ramazanda da iftar sofralarında ailelerin toplu hâlde bir araya gelemeyeceğini gösteriyor.