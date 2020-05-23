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Müslüman’ın Müslüman’a 6 görevi
için kalan
Oruç

Müslüman’ın Müslüman’a 6 görevi

Bu yazımızda bir müslümanın diğer din kardeşine olan 6 görevi hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:21:00 -
Müslüman’ın Müslüman’a 6 görevi

Müslüman’ın Müslüman’a 6 görevi

1- Rastladığı zaman din kardeşine selâm vermek. İslâm âlimlerinin çoğuna göre selâm vermek sünnet, almak ise farzdır.

2- Davete icâbet etmek. Bu davet düğün, sünnet cemiyeti ve benzerlerini kapsamına alır. Düğün davetine “velîme” denir ki, buna icabet vacibtir. Çünkü hadiste “Her kim velîme davetine icabet etmezse Allah’a ve Resûlü’ne isyan etmiş olur.”

3- Öğüt isteyene öğüt vermek. İstemeden nasihatta bulunmak mendubtur.

4- Aksırır da “elhamdülillah” derse, bunu işiten “yerhamükellah” der

5- Hasta ziyareti yapmak. Hasta ziyaretini farz-ı kifâye sayanlar varsa da, İslâm âlimlerinin büyük çoğunluğuna göre mendubtur. Bunda hastayı tanımakla tanımamak ve hısım olmakla olmamak aynıdır. Hz. Peygamber (sav) müslüman hastalar yanında gayr-ı müslim hizmetkârını ve amcası Ebû Tâlib’i ölüm döşeğinde ziyaret etmiştir. Hizmetçi, bu ziyaret bereketiyle İslâm’a girmiştir.

6- Cenazede bulunmak. Cenaze tanıdık olsun veya olmasın hazır bulunmaya çalışmak gerekir.

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