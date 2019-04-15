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Müslümandan gül, kafirden şiddet

Belçika'nın farklı kentlerinde 50 genç Müslüman tarafından gül ve İslam Dini'ni anlatan broşürlerin dağıtıldığı etkinliği değerlendiren Profesör Doktor Ejder Okumuş; "Müslümanlar, tarihte hiçbir zaman saldıran taraf olmamıştır. İslam, barışın ve toplumsal huzurun en önemli temsilidir" dedi.

15 Nisan 2019 Pazartesi 18:39
Müslümandan gül, kafirden şiddet

 Taha Emre ÖZDEMİR    yeniakit.com.tr 

Prof. Dr. Ejder Okumuş, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Okumuş, Belçika'da insanlara gül dağıtarak Müslümanlığı anlatan gençlerin etkinliğini değerlendirdi. İslam'ın kelime anlamıyla da barışı temsil ettiğini vurgulayan Okumuş; "İman ve Mü'min kelimeleri de Müslümanın özgüven sahibi güvenilir olduğu anlamını taşır. Müslümanlar toplumda barışın yaygınlaşmasını ister. Bu bizim Peygamber Efendimiz (SAV)'in sünnetine de işaret eder. Buna karşın kafirlere baktığınızda onlar şiddeti ve ötekileştirmeyi ilke edinmiştir. Kafirler, Müslümanlara ve Müslümanların kutsallarına saldırırlar. Bu Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV)'dan günümüze böylece süregelmiştir" ifadelerini kullandı.

'Müslümanlar hiçbir zaman saldıran taraf olmamıştır'

Tarihte hiçbir zaman Müslümanların saldıran taraf olmadığına dikkat çeken Okumuş; "Müslüman için; iffetine, dinine, vatanına veya canına kast edip saldıran olursa işte o zaman savaşmak helaldir. Müslüman kendisine saldırılmadığı sürece bir barış temsilcisidir. Cihad ise Allah'ın hükmünü ve kanunlarını yer yüzünde üstün tutmaktır. Biz Müslümanlar her daim Allah'ın hükümlerine göre rasyonel davranmalıyız. Aksi taktirde İslamofobik kesimler İslam'ı terörle ilişkilendirirler" dedi.

Belçika'nın farklı kentlerinde 50 genç Müslüman tarafından gül dağıtılması etkinliğine de değinen Ejder Okumuş sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa'da Müslüman kardeşlerimizin gül dağıtarak insanlarla tanışması; 'Bizler adımız gibi hem güvenilir hem de barışı isteyen insanlar olarak sizinle bir arada olmak istiyoruz' mesajını taşıyor. Yeni Zelanda'da yapılan alçak saldırı karşısında da öyle güzel bir tutum sergilendi ki o ülkede yüzlerce insan Müslüman oldu. Müslümanlar olarak yapmamız gereken budur"

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 18:39
  1. Ejder Okumuş
  2. yeniakit.com.tr
  3. Hazreti Muhammed

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