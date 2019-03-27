Müslüman zulme ve zalime rıza gösteremez

Alaettin Köksal

Âlimlerimiz zulmü üç kısım halinde incelemişler. Birincisi, Yüce Allah’ın emirlerini inkâr ve kendisine ortak olma zulmüdür. Bu zulüm şirk ve küfürdür. Yüce Allah (CC) şöyle buyurmuştur; [ Hani Lokman oğluna öğüt vererek, şöyle demişti: “Yavrum, Allah’a ortak koşma. Çünkü şirk çok büyük bir zulümdür!”] (Lokman 13)

İkincisi, zulme meylederek insanların birbirlerine karşı olan zulümleridir. Temel insan haklarından olan mallarına, canlarına, namuslarına, nesillerine ve akıllarına tecavüz etmek ve saldırmak, gıybet, dedikodu ve iftiralarda bulunmak fitne ve fesat çıkarmaktır. İslam dininin yasakladığı bu çirkinliklerden müslümanlar şiddetle sakınmalıdırlar. Müslümanlar şer güçlerin fitnelerine alet olmak suretiyle birbirlerine zulüm etmemelidirler. “Sakın zulmedenlere meyletmeyin, yoksa size de ateş dokunur. Allah’tan başka sahibiniz de yok, sonra kurtulamazsınız!” (Hud 113)

Hadisi şeriflerde şöyle buyrulmaktadır; [“Ey kullarım! Ben zulmetmeyi kendime haram kıldım. Onu sizin aranızda da haram kıldım. Artık birbirinize zulmetmeyin.”(Müslim) “Zulümden sakınınız, zira zulüm kıyamet gününde sahibini saran zifiri karanlık olacaktır.” (Buhari)

Üçüncüsü, insanın kendi kendine zulmetmesidir. Yüce Allah’a kul olacağına, kendi iradesiyle yaratılmışlara kul olmak suretiyle köleleşmeyi kabul ederek zulme rıza göstermesidir. “ İşte bu, sizin kendi ellerinizle ortaya koyduğunuz yüzündendir! Yoksa Allah, kullarına karşı asla zulmeden değildir” ( Enfal 51) “Şüphesiz ki Allah, insanlara zerre kadar zulmetmez, ama insanlar kendilerine zulmediyorlar.” (Yunus 44)

Hz. Peygamberimiz (S.A.V.) bizleri şöyle uyarmaktadır. [“Din kardeşin zalim de olsa, mazlum da ona yardım ediniz.” Sahabe sordu, Ya Resulullah mazluma yardıma yardım etmeyi anladık, lakin zalime nasıl yardım etmeliyiz sorusuna Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdular, “zalimin kollarını tutarak (gücünü kırarak) zulmüne engel olursanız, şüphesiz ki, bu iş ona yardım etmektir.” (Buharı)]

Birçok hadisi şeriflerde “Zulme rıza zulümdür, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Düşmandan korkmak zillettir. Bu uzun girişten sonra, 15-Mart-2019 tarihinde Yeni Zelanda’da Cuma namazına giden ümmetin muhacirlerine, gurbetçilerine ve günahsız yavrucaklara, alçakça, küstahça ve kahpece kurşun yağdıran, teröristin eylemini doğru okumalıyız. İnsanlıktan nasibi olmayan faşist ruhlu, İslam ve müslüman düşmanı, karaktersiz, namussuz Hristiyan teröristin, önceden hazırlayıp dünya kamuoyuna duyurduğu, nefret ve pislik kokan manifestosunun arkasında kimlerin olduğunu anlamayanlara yazıklar olsun? Alçakça yapılan bu terör eylemi, batı medeniyetini, İslam medeniyetinden üstün gören batı âşıklarını uyandırmamışsa, bizim mankurtlaşmış insanlara söyleyecek hiçbir sözümü yoktur. Zira mankurtların gözleri görmez, kulakları işitmez kalpleri hissetmez. İslam düşmanı kahpeler dün, Hz. Ömer’i rukü de, Hz. Osman’ı rahlenin başında Kur’an okurken, Hz. Âli’yi secde de, şehit ettiler. Birçok sahabeyi, iman ehli tarihi şahsiyetlerimizi sultan birinci Murat’ı, Fatih Sultan Mehmet’i ve daha nicelerini kahpece hançerleyerek, alçakça zehirleyen kahpelerin, kahpe çocukları Yeni Zelanda’da kinlerini kusmuşlar. Bu küstahlığa sevinenler, ses çıkarmayanlar olayı saptırmaya çalışanlar, kim olurlarsa olsunlar zalimdirler, zalim sevicileridirler.

İslam ümmetine yönelik yapılan bu saldırıya, İslam dünyası sesiz kalmamalıdır. Gayrimüslim devlet yöneticilerinin, Vatikan’ın, hahamların, kardinallerin, papazların dolambaçlı kınamalarına aldanmamalıdırlar. Gayrimüslimlerin kasıtlı olarak İslam dinini terör dini, müslümanları terörist olarak göstermeye çalışan zalimler topluluğuna, İslam dünyasının milli ve yerli düşünen tarihçileri, siyasetçileri, aydın ve yazarları İslam dininin barış dini olduğunu, müslümanlar dünyayı yönetirken insanların inançlarına müdahale etmediğini, çevreye dokunmadıklarını, hiçbir devletin zenginliklerini sömürmediklerini, soykırım yapmadıklarını ısrarla anlatmalıdırlar.

Haçlı zihniyetli insanlar ellerine fırsat geçtiğinde, güçsüz devletlerin zenginliklerini nasıl sömürdüklerini, korumasız insanları nasıl köleleştirip soykırıma tabi tuttuklarını, dünya kamuoyuna açıklamalıdırlar. İslam ümmeti ve ülkemiz insanları ayağa kalkmadıkça, zalimler zulümlerine devam edeceklerdir.

Tevbe suresinin 38 ve 39. Ayetlerinde şöyle buyrulmaktadır. [“Ey iman edenler! Size ne oldu ki, Allah yolunda seferber olun denilince yerinize yığılıp kaldınız. Yoksa ahiretten geçip dünya hayatına mı razı oldunuz?” “Eğer toplanıp seferberliğe kalkmazsanız Allah sizi cezalandırır ve yerinize başka bir topluluk getirir ve siz Allah’a zerre kadar zarar veremezsiniz! Allah her şeye kadirdir”]

İslam ümmetine ülkemizin cumhurbaşkanına mesaj vermek için, Yeni Zelanda’da yapılan alçakça katliama, tüm İslam ülkeleri tek yumruk olmalı ve birlikte hareket edeceklerini tüm dünya kamuoyuna duyurmalıdırlar. Şer güçler, Türkiye’nin büyümesini istemezler. Türkiye büyürse, yeni bir dünya kurulur ve İslam ümmeti söz sahibi olur. Bundan dolayıdır ki, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı hedef almaktadırlar. Tarih boyunca esareti ve vesayeti kabul etmeyen milletimiz, muhterem cumhurbaşkanımızı elini güçlendirmek için sandıkta birleşerek, zalim güçlere okkalı bir Osmanlı şamarı vurmak suretiyle 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimini altın harflerle tarihe yazmalıyız.