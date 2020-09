'Müslüman zenginlerimiz Allah için ne yapıyor?'

Allah’ın bizlere verdiği serveti ve sıhhati, Allah’ın bizlere emrettiği doğru yolda Allah için mi kullanıyoruz; yoksa af buyurun bazı insanların zaman zaman cahilce söyledikleri gibi, “ben eşek gibi çalıştım kazandım kim ne karışır” deyip dünyevi saltanat ve zevki sefa içinde yaşamak için mi harcıyoruz? Her gerçek Mümin Müslüman bu soruyu mutlaka kendi kendine sormak zorundadır. Bir saniyesine dahi hüküm edemediğimiz, her saniyesi Allah’ın elinde olan hayatımızın bir dakika sonra ne olacağını bilmediğimiz şu üç günlük fani dünya hayatında, Allah’ın bizlere verdiği sıhhati ve serveti gerektiği gibi Allah yolunda kullanmadığımız veya harcayamadığımız da yarın Allah’ın huzurunda bunun hesabını nasıl vereceğimizi gerçek samimi Müslümanlar olarak mutlaka ama mutlaka oturup ciddi ciddi düşünmek mecburiyetindeyiz. “Ben kazandım istediğim gibi harcarım” dediğimizde; hayatımızın her saniyesi elinde olan Allah Teala’ya karşı isyan ettiğimizin farkında değiliz maalesef... Oysaki, sağlığı, sıhhati, serveti ve ömrü sana hayatının her saniyesi elinde olan ve seni yoktan var eden Yüce Allah veriyor. Peki sen ne yapıyorsun? Allah’ın sana verdiği bu serveti ve zenginliği çevrende muhtaç olan insanlara veya Allah yolunda adaletle mücadele veren insanlara ne kadarını harcıyorsun? Bunun hesabını hiç yaptın mı? Yoksa ben çalıştım, ben kazandım diyerek, kendi kendini kandırıp, Balıkesir’de bir yazlık, Marmaris’te bir yazlık, Antalya’da bir yazlık, oğlunun altına bir lüks araba, kızının altına bir lüks araba, hanımının altına bir lüks araba alarak, çevrendeki insanlara gösteriş ve nispet yaparak, bakın işte ben kazandım, ben istediğim gibi de harcarım mı diyorsun? Samimi Müslümanlar bu konuda mutlaka ama mutlaka oturup başlarını ellerinin arasına alıp ciddi ciddi düşünmelidirler. Son yüz yıldır bu ülkede, bazı yazılı basın, görsel medya, bazı STK’lar ve egemen satılmış dış güçlerin vesayetinde olan egemen iş çevreleri ve siyasi bazı çevrelerin bu ülkede son yüz yıldır adeta İslam’ı yaşamak isteyen insanlara acımasızca saldırıp inançlarını yaşama hakkına dahi müdahale ettikleri bu ülkede, ey maddi varlık sahibi Müslüman kardeşim, sen nasıl bir mücadele içindesin; hiç bunu düşündün mü?



Senin yaşamaya çalıştığın İslami değerler ve yaşadığın inancın uğruna mücadele veren insanlara, yazılı ve görsel medya olarak mücadele içinde olan çevrelere nasıl bir maddi katkı sunarım ve nasıl bir yardımda bulunurum diye oturup hiç düşündün mü ey değerli Müslüman kardeşim? Şu gerçeği sakın unutma; gerçek hakiki her Müslüman bu sorunun cevabını mutlaka ama mutlaka oturup düşünmek zorundadır. Çünkü yarın Kıyamet gününde yaşadığımız şu üç günlük Fani Dünya hayatının her saniyesini Yüce Rabbim mutlaka bizlerde sora