'Müslüman zalimlerin değirmenine su taşıyamaz'

Müslüman; şahsi ikbal ve menfaati için zulme meylederek, zalime boyun eğmez kalbi ile dili arasında münafıklık kanalı olmaz. Müslüman, içi ile dışı bir olan, söz ve fiilleriyle topluma örnek olmaya gayret eden gönül fatihidir. Müslümanın kalbinde, iman, sadakat, adalet, hayâ, ilim, sabır ve merhamet vardır. Müslüman; dinine bağlı, vatanını ve milletini seven Yüce Allah’ın (CC) helal ve haramlarına riayet edin iman ve ibadet ehli insandır. Bu güzel hasletlere sahip olan müslümanın düşmanı, ne yazık ki kendi cinsinden olan insandır.



Müslüman nefsine mağlup olmayan, hırsına yenilmeyen, basit menfaatleri için kardeşlerine kızmayan, inandığı hak davanın selameti için zalimlerin değirmenine su taşımayan, davasının şuuruna vakıf sabırlı, ehliyetli ve liyakatli insandır. Müslüman; zalimlerin, hainlerin planlarına, ahlaksız vahşi fikirlerine aldanmayan, yalanlarına inanmayan erdemli insandır.



İdealist müslüman, doğru/yanlış kimden gelirse gelsin herkesin hakkını adaletle veren, insanlara, çevreye ve tüm canlılara merhametle yaklaşan, her türlü edepsizliğe karşı çıkan, ahlak abidesidir. Müslümanlar olarak, yeniden toparlanmamız için, iman ve hayâ duygusunu kalbimizin merkezine yerleştirmekten başka çaremizin olmadığını bilmeliyiz. Hayâsız bir bilgi, şuursuz bir dava anlayışı, insanın sinesinde manasız bir yük olduğu bilinciyle hareket etmeliyiz.



Mahlûkatın en şereflisi olarak yaratılan insanlar olarak, kalubelada verdiğimiz sözü yerine getirmek için fani dünyaya imtihan olmak için gönderildiğimiz bilinciyle, emredildiğimiz gibi dosdoğru hareket etmeye gayret etmeliyiz. Kalubelada verdiğimiz söze durmayarak, inkâr yolunu tutarsak, önce zalim nefsimizin, sonra lanetlenmiş şeytanın gönüllü köleleri oluruz. Sözünde durmayarak isyan ve inkâr çukuruna batmış bir insan, hayvandan daha aşağı bir seviyeye düştüğünden, çok rahatlıkla insan, hayvan ve orman katili, terörist ve terörist sevicisi, vatan, millet ve din düşmanı olur.



Bilinçli müslümanlar, [Müslümanlar ancak kardeştir. Müslümanlar kenetlenmiş tuğla taşları gibidir. Müslümanlar arasında bir ihtilaf çıkarsa bu ihtifali düzeltmek müslümanların görevidir.] ayetlerini dikkate alarak, fasıkların çıkardıkları fitneleri kamuoyuna sundukları fesat haberlerini araştırmadan herhangi bir insanın lehinde aleyhinde konuşmazlar.



Dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmaya çalışan bir müslüman ile şahsi ikbal ve menfaati için, dünyevilikleri önceleyen, ahiretle alakalı ibadetleri, ikinci plana erteleyen şuursuzların arasındaki farkı kısaca özetlersek, şunları söyleyebiliriz. İmtihanı kazanmaya çalışan şuurlu müslüman, çok çalışarak dünyanın meşru olan her türlü nimetini kalbine koymadan, elinde tutarak, zalimlerin zulmüne engel olmaya çalışır.



Şuursuz müslüman ve materyalist kafalı insan, maddiyatı üstün tutarak, güçleri oranında mazlum ve mağdurları ezmeye ve sömürmeye çalışırlar. Şuurlu müslüman, maddi ve manevi gücüyle zalimlerin zulmüne fırsat vermez. Haklı kim olursa olsun, hakkı üstün tutarak mazlumun ve mağdurun yardımına koşar. Hiçbir şart altında adaletten ayrılmaz.



Şuurlu müslümanlar, “Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet olmak üzere var edildiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten men ederseniz ve Allah’a inanıp iman getirirsiniz.”(Al-i İmran 110) ayetini Kur’an ve sünnet bütünlüğü içinde anlayarak, kendine çekidüzen vererek, İslam düşmanlarını sevindirecek söz ve eylemlerden bulunmazlar, tefrika fitnesine alet olmalar. Vatanını ve dinini her türlü tehlikelerden korumak için tedbirli ve uyanık olurlar.



Bilinçli müslümanlar; İslam muhalifi sözde aydın, yazar ve siyasetçilerin yalanlarına, iftiralarına, tehditlerine aldırış etmezler, timsah gözyaşlarına aldanmazlar. Milletin manevi değerlerine saygılı olmayan fırsat bulduklarında hakaret ve saldırılarına devam eden ahlaksızlara anlayacakları dil ile uyarmaktan geri durmazlar. İnanmayan/inanıyormuş gibi yapan insanlar, maddi gücü, üstün tuttuklarından adaletli ve merhametli olmazlar. Şahsi ikbal ve menfaatlerini düşündüklerinden fırsat buldukları her zeminde zulüm etmekten, zulme meyletmekten çekinmezler. İşlerine geldiği gibi hareket etme zihniyeti sahip olduklarından, sevdiklerini bir anda yok sayabilirler.



Sözde medeni olduklarını ispat etmek için, tesettürlü bayanların esaret altında olduklarını anlatmak için, yazdıkları senaryoyu 1994 yılında Rize’de, 2021 yılında Edremit ilçesinde, tiyatro adı altında sahneye koymuşlardır. Senaryo gereği, tesettürlü bir bayanı zincirleyerek sahneye almışlar, daha sonra tesettürünü yırtarak yarı açık bir şekilde ayağa kaldırmak suretiyle, tesettürlü bayanları esaretten hürriyete kavuşturduklarını ve kavuşturacaklarının ilanın yaptılar. Köhnemiş bir cahiliye zihniyetinden çok daha aşağı bir zihniyetle hareket edenler, cahiliye bataklığının içinde kıvrandıklarını anlayamayacak kadar kör ve sağırdırlar. Bu durum malumun ilanı olarak tarihe geçmiştir.



Sorumluluk taşıyan şuurla mü’minler olarak, nefsimizin esiri şeytanın maskarası, Atatürk istismarcılarının ve emperyalisti güçlerin oyuncağı olmamak için dinimiz İslami ve tarihi geçmişimizi çok iyi öğrenmeliyiz. İslam medeniyetini aykırı olan cahiliye zihniyetinin hiçbir icraatını, benimsememeliyiz öyle/böyle hiçbir şekilde desteklememeliyiz, bu ahlaksız cahiliye zihniyetle birlikte hareket etmemeliyiz. Dünkü dostlarımızı ve arkadaşlarımızı basit dünyevilik menfaatlerimizden dolayı nefret diliyle eleştirerek zalimlerin ve hainlerin ekmeğine yağ sürmemeliyiz. Yarın pişman olmamak için, fırsat varken nerde durduğumuzu nerede duracağımız iyi hesap etmeliyiz. Mahşerde birbirimize bakacak yüzümüzün olması için dilimizi, gönlümüzü ve bedenimizi nefsimizin ve şeytanın emrine vermemeliyiz.