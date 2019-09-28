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Müslüman yazar nasıl yazar?

Gazetemiz okurlarından Ömer Hüseyin, "Müslüman yazar nasıl yazar?" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 13:33
Müslüman yazar nasıl yazar?

Ömer Hüseyin

Bismillah. İnanç, fikir ve konuşmalarında sadece İslamî olanı kabul eden yazarın yazıları da salt İslamîdir. Yani ya İslam’a göre ya da İslam için yazar. Asla başka bir gayeyle değil!

Çok kitap okumuş, bilenlerden dinlemiştir. İslam’ı ve Kur’an’ı bilir, Son Peygamber’i (sav) iyi tanır. Kur’an’ın bütün hükümlerinin dünya durdukça geçerli olduğunu, İslam Ceza Hukuku’nun mükemmelliğini yazar, bazı ilahiyatçılar(!) inanmasa da. Münafıkların, Türkiye’yi kendilerine cennete çevirmeye uğraştıklarını müdriktir. Yazar yazar, başkası sussa da.

O; âlim, kelamcı ve mütefekkirlerimizden okur. Öğrenir. Yazarak ateizm, pozitivizm ve materyalizmi çürütür. Pis kokularıyla birlikte gençliğimize gösterir. Agnostisizm, panteizm ve deizmin imkan ve iman dışı oluşunu ispatlar. Kemalizm’in İslam’ın karşısında ilahı ve peygamberi M. Kemal olan yeni bir din olarak ikame edilmeye çalışıldığını bilir ve bildirir. Moiz Kohen gibi Kamalizm’e dair kitap yazan ve İslam’a “çöl kanunları” diyen İslam düşmanı bazı Yahudîlerin, din ihdas etme çabalarını okuyucusuna aktarır. Kınanmaktan korkmaz.

Devleti, anayasayı ve kanunları muayene ve tedavi eden yazılar yazar. İdareci ve siyasetçilere tavsiye ve tekliflerini cesaretle ve açıklıkla yazar. Müslümanlar için Türkiye’nin birliğine inanır, “tek devlet” ve “tek millet” olgularının gerektirici sebeplerini ve kalıcı faydalarını yazılarında dile getirir. Bununla birlikte “İslam Dünyasının Birliği” davasını savunur.

İnançta Ehl-i Sünnetin esas ve hak olduğunu, ötesinin bid’at ve batıl olduğunu gençliğinde anlamıştır. Hz Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Aişe annemize sövüp lanet edenlerin yolunun çirkinliğini fehmettirir.

Başlangıçta en az 400 ciddî kitap okumadan olgunlaşamayacağını bilen yazar, yazdığı her cümleye karşılık asgarî 20 cümle okur. İslam, millî ve umumî kültür vadilerinde bilgiyi kimden alacağını, kimi okuyacağını bildiği gibi ne yazacağından da emindir. Okur ve vatandaşlara “Kimi, neyi okumalıyız?” sorusunun doyurucu cevaplarını vererek rehberlik eder. Yazıları, İslam’ın yükselmesi ve Müslümanların güçlenmesi gayesine matuftur. Mesajlarında Müslümanların siyasette ve idarede faal olması gerektiği, sivil toplum faaliyetlerinde dindarların her çeşit sosyal alanı doldurmasının şart olduğu vardır. Gençliğimizi kitle kültürünün (popüler kültür) sığlığında boğulmaya karşı uyarıp millî kültürümüzün zenginliğini anlatır. Onların, millî kültürümüzün teşekkülünde dinimiz ve tarihimizin rolünü idrak etmelerini temine çalışır. Gençlere eğlence ve spordan güzel örnekler takdim eder. Tesettür ve iffeti salık verir. İslamî umdelerden taviz vermeden yayın yapacak medyamızın (televizyon, radyo, internet, sosyal medya, gazete, dergi) kuruluş, usûl ve mücadele keyfiyetini yazar. Bid’at, hurafe ve sefahatten uzak tarikat ve cemaatlerimizin İslam’ın birer kalesi olduğunu düşünür, tereddüt edenlerin şüphesini izale edecek yazılar kaleme alır. İslam tek şehir değil ki tek kalesi olsun!

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 13:33
  1. Ömer Hüseyin
  2. İslamî
  3. İslam
  4. Kur’an-ı Kerim
  5. Son Peygamber (sav)
  6. İslam Ceza Hukuku
  7. ilahiyatçılar
  8. Münafıklar
  9. Agnostisizm
  10. panteizm
  11. deizm
  12. Kemalizm
  13. M. Kemal
  14. Moiz Kohen
  15. çöl kanunları
  16. Yahudîler
  17. tek devlet
  18. tek millet
  19. Hz Ebubekir
  20. Hz. Ömer
  21. Hz. Osman
  22. Hz. Aişe
  23. Ehl-i Sünnet
  24. popüler kültür
  25. kitle kültürü
  26. televizyon
  27. radyo
  28. internet
  29. sosyal medya
  30. gazete
  31. dergi
  32. Tesettür
  33. İslamî umde
  34. tarikat

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