Müslüman vekil ABD'nin kirli çamaşırlarını ortaya döktü

ABD Temsilciler Meclisi'nin Müslüman üyesi İlhan Omar, Kongre'de Venezuela'daki son gelişmelerin tartışıldığı oturumda tanık olarak dinlenen Venezuela Özel Temsilcisi Abrams'ı eleştirdi.

Omar, ABD'nin dış politikasında savaş yanlısı tutumuyla tanınan Abrams'ı Güney Amerika ülkelerinde aşırı sağ hükümetleri desteklemek ve söz konusu ülkelerde çıkan iç savaşlarda rol almakla suçladı.

Abrams'ın eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde 1991'de Nikaragua'daki isyancıları finanse etmek için ambargo altındaki İran'a silah satılmasındaki rolünü de hatırlatan Omar, Abrams'ın özellikle Soğuk Savaş sürecindeki savaş yanlısı politikalarını ve konuya ilişkin Kongreye yalan söylemesini eleştirdi.

75 bin kişinin öldüğü iç savaşa 'olağanüstü başarı' deyince kavga çıktı

Omar, Abrams'ın tutumuna ve hakkındaki suçlamalara atıfta bulunarak, "Bu komite üyelerinin ya da Amerikan halkının (Abrams'ın) burada verdiği tanıklığa nasıl güveneceğini anlamıyorum" ifadesini kullandı.

Ayrıca Omar, Abrams'ın Reagan hükümetinin 1979 ve 1992 yıllarında El Salvador'da solcu hükümete karşı aşırı sağcı askeri yönetimi destekleyerek 75 bin insanın öldüğü iç savaşı "olağanüstü başarı" olarak tanımlamasına sert tepki gösterdi.

Omar'ın, "Bizim gözetimimiz altında gerçekleşen katliamı 'olağanüstü başarı' olarak görüyor musun? Evet ya da hayır" şeklindeki sorusuna sert tepki gösteren Abrams ise Omar'ın kendisine "kişisel olarak saldırdığını ve sorusunun iğrenç olduğunu" ileri sürdü.

Yahudi lobisinin ve Trump'ın saldırısına uğradı

Omar, İsrail yanlısı Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC) İsrail'i desteklemeleri için ABD'li siyasilere para ödediğini ifade etmesi Washington'da tartışmaya neden olmuş ve Yahudi lobisi tarafından saldırıya maruz kalmıştı.

Bu sözleri sonrası Trump tarafından da sert eleştirilen ve "istifa et" çağrısıyla karşı karşıya kalan Omar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm hayatın boyunca, Yahudilere, Müslümanlara, yerlilere, göçmenlere, siyahi insanlara ve dahasına nefret ticareti yaptınız. Ben, sözlerimin etkilediği insanlardan öğrendim. Sen ne zaman öğreneceksin?" cevabını verdi.