0553 313 94 23

Müslüman vekil ABD'nin kirli çamaşırlarını ortaya döktü

İsrail yanlısı Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) için söylediği sözler yüzünden Yahudi lobisinin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırısına uğrayan ABD Kongresinin başörtülü ilk Müslüman üyesi İlhan Omar, geçmiş dönemlerde Güney Amerika ülkelerinde yaşanan iç savaşlarda payı olduğu gerekçesiyle ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ile tartıştı.

14 Şubat 2019 Perşembe 09:56
Müslüman vekil ABD'nin kirli çamaşırlarını ortaya döktü

ABD Temsilciler Meclisi'nin Müslüman üyesi İlhan Omar, Kongre'de Venezuela'daki son gelişmelerin tartışıldığı oturumda tanık olarak dinlenen Venezuela Özel Temsilcisi Abrams'ı eleştirdi.

Omar, ABD'nin dış politikasında savaş yanlısı tutumuyla tanınan Abrams'ı Güney Amerika ülkelerinde aşırı sağ hükümetleri desteklemek ve söz konusu ülkelerde çıkan iç savaşlarda rol almakla suçladı.

Abrams'ın eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde 1991'de Nikaragua'daki isyancıları finanse etmek için ambargo altındaki İran'a silah satılmasındaki rolünü de hatırlatan Omar, Abrams'ın özellikle Soğuk Savaş sürecindeki savaş yanlısı politikalarını ve konuya ilişkin Kongreye yalan söylemesini eleştirdi.

75 bin kişinin öldüğü iç savaşa 'olağanüstü başarı' deyince kavga çıktı

Omar, Abrams'ın tutumuna ve hakkındaki suçlamalara atıfta bulunarak, "Bu komite üyelerinin ya da Amerikan halkının (Abrams'ın) burada verdiği tanıklığa nasıl güveneceğini anlamıyorum" ifadesini kullandı.

Ayrıca Omar, Abrams'ın Reagan hükümetinin 1979 ve 1992 yıllarında El Salvador'da solcu hükümete karşı aşırı sağcı askeri yönetimi destekleyerek 75 bin insanın öldüğü iç savaşı "olağanüstü başarı" olarak tanımlamasına sert tepki gösterdi.

Omar'ın, "Bizim gözetimimiz altında gerçekleşen katliamı 'olağanüstü başarı' olarak görüyor musun? Evet ya da hayır" şeklindeki sorusuna sert tepki gösteren Abrams ise Omar'ın kendisine "kişisel olarak saldırdığını ve sorusunun iğrenç olduğunu" ileri sürdü.

Yahudi lobisinin ve Trump'ın saldırısına uğradı

Omar, İsrail yanlısı Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC) İsrail'i desteklemeleri için ABD'li siyasilere para ödediğini ifade etmesi Washington'da tartışmaya neden olmuş ve Yahudi lobisi tarafından saldırıya maruz kalmıştı.

Bu sözleri sonrası Trump tarafından da sert eleştirilen ve "istifa et" çağrısıyla karşı karşıya kalan Omar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm hayatın boyunca, Yahudilere, Müslümanlara, yerlilere, göçmenlere, siyahi insanlara ve dahasına nefret ticareti yaptınız. Ben, sözlerimin etkilediği insanlardan öğrendim. Sen ne zaman öğreneceksin?" cevabını verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 09:56
  1. İsrail
  2. abd
  3. venezuela
  4. trump
  5. ronald reagan
  6. İlhan Omar

YORUM YAZ

  • buratburat1 sa önce
    AnaLAR NE YİĞİTLER DOĞURUYOR İNŞAALLAH MÜSLÜMANLARIN SESİ OLACAK

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Alman ekonomisi, resesyona girmekten son anda kurtuldu
  1. Alman ekonomisi, resesyona girmekten..
  2. Kartal’da çöken bina ile ilgili..
  3. İlaç fiyatlarına yeni düzenleme
  4. Yıldız Holding, Sürdürülebilirlik..
  5. Okçulukta hedef Dünya Şampiyonası
  6. Siirt’te çocuk ve gençlerin..
  7. Musabeyli birinciliğe doymuyor
  8. Ege mobilyası tasarımla katma değer..
  9. Vakıf Katılım 91. şubesini Osmaniye’de..
  10. Katil damatlar
  11. Şahin: "Muğla Arısını gelecek..
  12. ATO turizmde Ankara’nın potansiyelini..
  13. Uzak Doğu'dan yayılan "K-Pop tehlikesi"
  14. Türkiye evlenme oranlarında Avrupa..
  15. ABD ve Kanada’ya yerli yazılım ihracatı
  16. Suriyeli genç motosikletle ölümü hiçe..
  17. Samsun millet bahçesinin ihalesi..
  18. Mersin’de terör operasyonu
  19. Okulda cıva kabusu devam ediyor
  20. Amcasını öldüren zanlı saklandığı evde..
Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Ozan Arif hayatını kaybetti!
Ozan Arif hayatını kaybetti!
Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

Günün Karikatürü

14 Şubat 2019
BM uyardı: Savaş çıkabilir
BM uyardı: Savaş çıkabilir
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?