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Müslüman ülkede idam cezası kaldırılıyor

Malezya'da idam cezası kaldırılıyor. Malezya İletişim Bakanı Gobind "Bu bizim seçim vaatlerimizden biriydi ayrıca idam cezasından uzaklaşan dünyanın geri kalanıyla da uyumlu (bir karar)" ifadelerini kullandı.

11 Ekim 2018 Perşembe 16:14
Müslüman ülkede idam cezası kaldırılıyor

Malezya Adalet Bakanı Liew Vui Keong, Malezya kabinesinin idam cezasını kaldırmayı kabul ettiğini duyurdu.

İdam edilmeyi bekleyen 1200'den fazla mahkum var

Bakan idam cezası ile ilgili yasada yapıalcak değişikliğin pazartesi günü de parlamentoya sunulacağını aktardı. İletişim Bakanı Gobind Singh Deo da kabinenin aldığı kararı doğruladı.

Associated Press'e konuşan (AP) İletişim Bakanı Gobind "Bu bizim seçim vaatlerimizden biriydi ayrıca idam cezasından uzaklaşan dünyanın geri kalanıyla da uyumlu (bir karar)" ifadelerini kullandı.

İdam cezasının asılarak infaz edildiği Malezya'da şu anda 1200'den fazla idam mahkumu bulunuyor. Ülkede idam cezası cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, vatana ihanet, terör eylemleri ve insan kaçırma gibi geniş bir alanda uygulanıyordu.

Yeni yasayla bu mahkumların infazları da durdurulacak.

Af Örgütü: Çoktan tarih kitaplarındaki yerini almalıydı

Uluslararası Af Örgütü de Malezya'nın bu kararını 'büyük bir ilerleme' olarak niteledi. Ancak örgüt Malezya hükümetine 'istisnasız tüm suçlar için idam cezasını kaldırması' uyarısında bulundu.
İdam cezasının Malezya'nın insan hakları karnesinde 'berbat bir leke' olduğunu belirten örgüt, ülkede idam mahkumlarının yıllarca temyizlerinin işleme konmasını beklediğini ifade etti.

Dünya genelinde 142 ülkede idam cezas olmadığını hatırlatan Af Örgütü Genel Sekreteri Kumi Naidoo da "Kaybedecek zaman yok. İdam cezası uzun zaman önce tarih kitaplarındaki yerine terk edilmeliydi" ifadelerini kullandı.

Af Örgütü'nün verilerine göre dünyada şu anda 23 ülkede idam cezası bulunuyor. Çin, Sinagpur, Endonezya, Tayland ve Vietnam gibi Asya ülkeleri idam cezası uygulayan ülkeler arasında yer alıyor.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 16:14
  1. Malezya
  2. idam cezası

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