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Müslüman ülkede flaş karar! Din işleri bakanı görevden alındı

Afrika ülkesi Somali'de Başbakan Hasan Ali Hayri, Din İşleri ve Vakıflar Bakanı'nın görevden azledildiği açıklandı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:39
Müslüman ülkede flaş karar! Din işleri bakanı görevden alındı

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Hasan Muallim Hüseyin'i görevden aldı.

Enformasyon Bakanı Dahir Geelle, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, yaklaşık iki ay önce göreve getirilen Bakan Hüseyin'in azledildiğini belirtti.

Geelle, bakanlığa vekalet etmesi için devlet bakanı Abdihakim Hasan'ın görevlendirildiğini söyledi.

Bakanın neden görevden alındığı henüz netlik kazanmazken, medyada eski bakan ve hac organizasyonu yapan seyahat acenteleri arasında anlaşmazlıklar olduğuna yer verildi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:39
  1. Hasan Ali Hayri
  2. Somali
  3. Din İşleri ve Vakıflar
  4. Muallim Hüseyin
  5. Dahir Geelle

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