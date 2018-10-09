0553 313 94 23

Müslüman ülkede felaket! Ölü sayısı 2200'ü geçti

Endonezya'nın Sulawesi adasında 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tetiklediği tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 202'ye yükselirken, Sulawesi adasının Palu şehrinde 5,2 şiddetinde yeni bir deprem meydana geldi.

09 Ekim 2018 Salı 11:31
Müslüman ülkede felaket! Ölü sayısı 2200'ü geçti

Endonezya Ulusal Felaket Ajansı, Sulawesi adasında 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tetiklediği tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 202'ye yükseldiğini bildirdi. Yetkililer, 7,4 şiddetindeki depremde yüzlerce kişinin yıkılan evlerinin altında kalmış olmasından korkuyor. 

Palu yeni bir depremle sarsıldı 

Sulawesi adasının Palu şehri 5,2 şiddetinde yeni bir depremle sarsıldı. Halk arasında paniğe yol açan depremde herhangi bir hasar bildirilmedi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Sutopo Nugroho, 5,2 şiddetindeki depremin Sulawesi adasının 5 kilometre kuzey doğusunda meydana geldiğini bildirdi. Nugroho, "Deprem 5 saniye boyunca güçlü bir şekilde hissedildi" dedi. 

Binlerce kişi kayıp 

Ulusal Felaket Ajansı, 5 bin kişinin kayıp olduğunu tahmin ettiklerini, bir çok köyde insanların evlerinin meydana gelen toprak kayması sonucu çamur altında kaldığı kurtulamadığının düşünüldüğünü söyledi. Ajans, acil müdahale süresini ve arama kurtarma çalışmalarını Perşembe günü sonlandırmayı düşündüklerini söyledi. Ajans Şefi Willem Rampangilei, "Bunun uzatılıp uzatılmayacağı yerel kaynakların kapasitesine ve depremden etkilenmiş ve tahliye edilmiş insanların ihtiyaçlarıyla ilgili kapasitemize bağlı olacak" dedi. 

KAYNAK: İHA

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 11:31
  1. deprem
  2. endonezya
  3. tsunam
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özgürlükçü Avrupa'da skandal yasa! Burka giyen kadınlara para cezası
    1. Özgürlükçü Avrupa'da skandal yasa!..
    2. F.Bahçe'de sıcak gelişme! Ali Koç..
    3. Azgın Kemalistler, tuzu kuru..
    4. Karadeniz'de Özel Harekat pençesi! PÖH..
    5. Diyarbakır'da operasyon başlatıldı!
    6. MEB Türkiye'deki okullaşma oranını..
    7. Bahçeli'den Akşener'e: O dili koparırız!
    8. Nükleer ahlâksızlık
    9. Muhalif siyaseteçi gözaltındayken öldü!
    10. Başkentte uyuşturucu operasyonu! 4..
    11. Akar yaptırdı, Erdoğan açacak!
    12. Elektrik hizmet kalitesi..
    13. Müslüman ülkede felaket! Ölü sayısı..
    14. Erzurum'daki FETÖ operasyonunda 4 kişi..
    15. Rusya'da 6.4 büyüklüğünde deprem!
    16. Sri Lanka’da şiddetli yağış ve..
    17. İstanbul'da "usulsüz sağlık raporu"..
    18. Bakan Pakdemirli'den Rusya'ya önemli..
    19. Akşener'den Bahçeli'yi kızdıracak..
    20. Koç kitapları zehir saçıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı