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Afganistan'da askeri helikopter düştü

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bir askeri helikopterin düştüğü öğrenildi.

02 Eylül 2018 Pazar 11:13
Afganistan'da askeri helikopter düştü

Belh'teki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Hanif Rezai, yabancı bir şirkete ait helikopterin kolordudan kalktıktan kısa süre sonra yere çakıldığını söyledi.

Düşmesinin hemen ardından helikopterde yangın çıktığını ifade eden Rezai, kazada helikopterdeki 10 güvenlik görevlisinden 3'ünün kurtarıldığını ve 7 güvenlik görevlisiyle yabancı pilotların akıbetinin henüz bilinmediğini belirtti.

Rezai, helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 11:13
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