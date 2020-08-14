Müslüman Türk’ün zafer tacı; Ağustos ayı…

1071 Malazgirt Meydan Muharebesiyle tüm Anadolu Müslüman Türk evladının fütuhatına ve zaferlerine açılmıştır. Malazgirt Meydan Muharebesi o güne kadar dünya devi diye bilinen Bizans imparatorluğunun gücünün ve otoritesinin kırılması yanı sıra, Müslüman Türk evlâdının gaza ve cihad şuuruyla Anadolu’yu şekillendirmesinin de başlangıcı olarak kabul edilir. Malazgirt meydan muharebesiyle kazanılan zafer; aynı zamanda Selçuklu ve Oğuz Türklerinin İslâm’la müşerref olduktan sonra kazandıkları ilk ve önemli zafer olmasıyla da öne çıkmaktadır. Malazgirt meydan muharebesinden zaferle ayrılan ruh; tüm Anadolu’nun tamamen Müslüman Türk yurdu olmasına giden yolu açtığı için de tarihin en önemli dönüm noktasıdır.

Bugün Suriye’de, Irak’ta, Katar’da, Somali’de, Sudan’da, Filistin’de, Lübnan’da, Ürdün’de, Libya’da, Pakistan’da, Afganistan’da, Balkanlar’da, Azerbaycan ve Türki devletlerin tamamı yanı sıra Afrika’nın tamamında ve tüm dünya devletlerinin ezilmiş, horlanmış ve sömürülmüş ülkelerinde insanlar sokaklara dökülüp, Recep Tayyip Erdoğan diye nara atıyor ve mübarek Türk Bayrağını dalgalandırıyorsa; ki dalgalandırıyorlar, bu Malazgirt ruhunun Tayyip Bey ve Türkiye ile yeniden şaha kalkmasının en müşahhas örneği değil midir?! 26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferinden 4 yıl sonra sonra 1075 yılında Konstantinopolis’in (İstanbul) hemen yanı başında bulunan ve Hıristiyan dünyasının en önemli şehirlerinden olan İznik, Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından alındı ve Selçuklu ecdadımızın Başkenti yapıldı. İznik’in (Nicea) Müslüman Türk evlâtlarının hâkimiyetine geçmesi, tarihin yeniden yazılmasından başka bir şey değildi. Özellikle İznik’in Başkent ilân edilmesi, Anadolu Türklerinde daha o yıllarda, 382 yıl sonra 1453’te gelecek olan Fetih müjdesinin işareti olarak algılanmıştı. Hıristiyan dünyasında ve bilhassa o günün dünya devi, Doğu Roma imparatorluğu Bizans’ta ise korkulu rüya olmaya başlamıştı.

1075 İznik’in alınması ve Başkent ilân edilmesiyle tüm Anadolu’daki Türk beyliklerinde, Anadolu’yu ihya faaliyetleri başlamış şehirler, köyler, kasabalar yanı sıra buralardaki insanların hizmetine sunulan camiler, başka dinlere mensup ahaliye yapılan mabetler, tekkeler, aşevleri, medreseler, hanlar, hamamlar, köprüler ve rasathanelerle Anadolu adeta yeniden doğmuş, neşv ü nema bulmuştur. Görüldüğü gibi Ağustos ayı; tarihe iz bırakan zaferlerimizin en önemlilerini bağrında barındırdığı için, Ağustos ayına haklı olarak “Zaferler ayı” denilmektedir. Müslüman Türk’ün zaferlerine şahitlik eden Ağustos ayı bu yönüyle de diğer aylardan ayrı bir konuma haizdir dense yeridir.