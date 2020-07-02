Müslüman-Türk hassasiyeti olanlara sesleniyorum

Çatışmaların, anarşinin, kargaşanın, tedirginlik ve korku imparatorluğun temsilcileri olan yalancı ve hilekar zihinlerin temsilcileri… Bugün bu görevi üstlenenler; bazen gazeteci görünen, sanatçı görünen, akademisyen görünen, din adamı gibi tanıtılan, Atatürk istismarcısı, barocu, korocu, ŞARAPÇI ve aklınıza gelebilecek her daldan problem yaşadığımız insanlar var.

Bu şer zevatı alt alta, üst üste veya yan yana koysanız; topu tomarı %30’u geçmez

Peki, geride kalan %70 ne iş yapar? Bu oran, insanların huzur ve güven içerisinde yaşayabilmeleri için, gereken her türlü şartları oluşturabilecek mükemmel bir potansiyel.

Kur’an ahlakının hayatımıza hakim olabileceği bir dönemin içine girdiğimiz şu günlerde; bu %70’in bir araya gelemeyişini nasıl izah edeceğiz? Bu şer güçlerin büyük karmaşasından tüm insanlığı kurtaracak başka hangi gün ve ortamı bekliyoruz. Şeytanın iğvası ve nefsinin emrine giren Müslümanlara sesleniyorum.

Geliniz, topyekûn var olan bu yükseliş döneminin neferi olalım. Yakalanan bu yükseliş döneminin payandası olalım. Ufak tefek ayrılıkları, farklılıkları ve şeytanın vesvese unsuru olan desiseleri çöpe atalım. Reisimizin etrafına kümelenerek 2023 hedeflerinin birer kahramanı olalım.

Bu durum, çok da zor değil.