Müslüman sığınmacıları almamışlardı! Polonya'ya kaç Ukraynalı geçti?

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırı 12’nci gününe girdi. Birçok Ukraynalı, evlerini ve yaşamlarını arkalarında bırakarak ülkelerini terk etmek zorunda kaldı.

Polonya Sınır Muhafızları, bugün yaptığı açıklamayla Ukrayna’dan Polonya’ya geçişlerde rekor kırıldığını ve bir günde 142 bin 300 kişinin geçiş yaptığını açıkladı.

Sınır Muhafızları açıklamasında 24 Şubat’tan itibaren 1 milyon 67 bin kişinin Ukrayna sınırından geçerek Polonya’ya sığındığını belirtti. Sınırlarda artan geçiş trafiğine dikkat çeken Sınır Muhafızları, bugün sabah yerel saatle 07.00 itibariyle 42 bin kişinin sınırdan geçtiğini ifade etti.

'2. Dünya Savaşı’ndan Bu Yana En Hızlı Büyüyen Mülteci Krizi'

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) savaşın başlamasından itibaren 10 günlük süre içinde toplamda 1 milyon 500 kişinin geçiş yaptığını belirtti. UNHCR açıklamasında, “Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı büyüyen mülteci krizi. Bu anlamsız çatışmaya derhal bir son verilmediği takdirde, önümüzdeki günlerde milyonlarca hayat daha köklerinden sökülecek.” ifadelerini kullandı.