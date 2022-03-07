  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Müslüman sığınmacıları almamışlardı! Polonya'ya kaç Ukraynalı geçti?
Avrupa

Müslüman sığınmacıları almamışlardı! Polonya'ya kaç Ukraynalı geçti?

Sınır Muhafızları bugün yaptığı açıklamayla, 24 Şubat’tan itibaren Polonya’ya 1 milyon 67 bin Ukraynalının geçtiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 12:59:00 - 2022-03-07 13:00:43
Müslüman sığınmacıları almamışlardı! Polonya'ya kaç Ukraynalı geçti?

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırı 12’nci gününe girdi. Birçok Ukraynalı, evlerini ve yaşamlarını arkalarında bırakarak ülkelerini terk etmek zorunda kaldı.

Polonya Sınır Muhafızları, bugün yaptığı açıklamayla Ukrayna’dan Polonya’ya geçişlerde rekor kırıldığını ve bir günde 142 bin 300 kişinin geçiş yaptığını açıkladı.

Sınır Muhafızları açıklamasında 24 Şubat’tan itibaren 1 milyon 67 bin kişinin Ukrayna sınırından geçerek Polonya’ya sığındığını belirtti. Sınırlarda artan geçiş trafiğine dikkat çeken Sınır Muhafızları, bugün sabah yerel saatle 07.00 itibariyle 42 bin kişinin sınırdan geçtiğini ifade etti.

'2. Dünya Savaşı’ndan Bu Yana En Hızlı Büyüyen Mülteci Krizi'

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) savaşın başlamasından itibaren 10 günlük süre içinde toplamda 1 milyon 500 kişinin geçiş yaptığını belirtti. UNHCR açıklamasında, “Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı büyüyen mülteci krizi. Bu anlamsız çatışmaya derhal bir son verilmediği takdirde, önümüzdeki günlerde milyonlarca hayat daha köklerinden sökülecek.” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay