Müslüman, sadece rabbini razı etmeye çalışmalıdır

Hamd, yalnız Allah’a mahsustur. Salat ve selam, kendisinden sonra bir daha resul gelmeyecek olan Resulullah’a (sav) olsun.

Din, kurallar bütünü ve bir yaşam biçimidir. Hayatımızın her alanını kapsar. La ilahe illallah, sadece dille söylenen bir söz değil, hayatımızın tamamını ihata eden, cihanşümul bir nizamdır. Allah Teâla’ya gerçekten iman eden mü’minlerin yegâne hedefi, her şeyi yoktan yaratan, mülkün tek sahibi ve mülkünde dilediği gibi tasarrufta bulunan; kulları için hayat nizamı belirleyen, teşride bulunan (yasa ve kanun koyan) yegâne hüküm ve otorite sahibi olan; hiçbir şeye muhtaç olmayan, her türlü noksanlıktan beri ve münezzeh olan, her mahlûkatın kendisine muhtaç olduğu, sığındığı, boyun eğdiği Aziz ve Hakîm olan Allah Teâla’yı razı etmektir. Müslüman, sadece Rabbini razı etmeye çalışır. İnsanlar ne derse desin, ne düşünürse düşünsün fark etmez, o, her zaman Rabbinin çizdiği istikamette yürür. Asla insanların kınamasından korkmaz. Bundan dolayı Rabbine sığınır. Maalesef günümüzde insanlar, Allah’ın hoşnutluğunu öncellemeleri gerekirken, birtakım dünyevî menfaatlerden dolayı insanları razı etmek için Allah Teâla’nın gazabını üstlerine çekmektedirler.

Günümüzde birçok put bulunmaktadır. Kimi parayı, kimi makam, mevkiyi, kimi tağuti rejimleri, kimi kadını, kimi heva ve hevesini kendisine ilah edinmiş ve bunların peşinde koşarak hem bu dünyalarını hem de ahiretlerini mahvetmektedirler. Bazı insanlar da “El ne der” putunu bir türlü yıkamaz. Hayatını insanlara ve insanların beğenisine göre yaşamaya çalışır. Onlar tarafından kabul görmeye çalışır. Bu, aslında kişilerin sağlam bir karaktere sahip olmadığını gösterir. İnsanlar ahlaki, manevi ve faziletli davranışlarla tanınması gerekirken, geçici olan dünyevî ve maddi birtakım metalarla adeta kendilerini ispat etmeye çalışırlar. Misal vermek gerekirse, bir kurumdaki idareciyi ele alalım. Bu kişi, kendi karakteri, vakarı, inancı ve duruşuyla idarecilik vazifesini yerine getirmiyorsa, bulunduğu makamın yetkileri, onun davranışlarını ve kişiliğini şekillendiriyorsa, o kişi bir hiçten ibarettir. Hz. Ömer’e (r.a) atfedilen bir söz, bu konuya ışık tutmaktadır: “Kişiliğini makamından alanlar, makamdan sonra kişiliksiz kalırlar.” Makamlar insanlara değil, insanlar makamlara şeref kazandırır.

Müslümanlar, yalnızca Rabblerine teslim olmuşlardır. Her şartta ve durumda O’nun emir ve yasaklarını, helal ve haramlarını yani kısacası sadece O’nun rızasını gözetirler. İnsanların kınamasından da asla çekinmezler. Çünkü bilirler ki sırat-ı mustakîm üzere bir hayat yaşadıkları sürece, Allah’a iman etmeyenler, Allah dilemediği sürece onlara ne bir fayda ne de bir zarar verebilirler. Mü’minler, yalnızca Rabblerine tevekkül ederler, O’na dayanıp güvenirler: “De ki: Allah’ın bizim için yazdığından başkası, bize asla isabet etmez. O, bizim Mevlâmızdır. Onun için mü’minler, yalnızca Allah’a tevekkül etsinler.” (Tevbe, 51) Mü’minler, ellerinden gelenin en iyisini ihsan ile yapmalı, tedbirini almalı; sonucu ve takdiri Allah’a bırakmalıdır. Allah’ın takdirine de razı olmalıdır. Resulullah (sav)’in Abdullah bin Abbas’a (r.anhuma) yapmış olduğu nasihat, asla unutulmamalı ve hayatın her alanında tatbik edilmelidir.

Abdullah bin Abbas (r. anhuma)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: Bir gün Resulullah’ın (sav) terkisinde bulunuyordum. O zaman henüz on yaşındaydım. Bana şöyle buyurdu: “Delikanlı, gel sana bazı güzel sözler öğreteyim: Allah’ın emirlerini gözet ki, Allah da seni gözetip korusun.

Allah’ı hatırından çıkarma ki, O’nu her muhtaç olduğunda karşında göresin. Bir şey isteyeceksen, sadece Allah’tan iste. Yardım dileyeceksen, yalnızca Allah’tan dile. Şunu iyi bil ki, bütün insanlar, sana faydalı olmak için bir araya gelseler, Allah’ın takdir ettiğinin dışında bir fayda sağlayamazlar. Yine bütün insanlar, sana zarar vermek için toplansalar, Allah’ın takdir ettiğinden başka zarar veremezler. Çünkü kalemler kaldırılmış, sahifelerin mürekkebi kurumuştur.” (Tirmizi, Kıyamet 59) Aynı zamanda yukardaki hadiste de belirtildiği gibi, bütün sıkıntılarımızı, ihtiyaçlarımızı, ayakkabı bağına varıncaya kadar hepsini Rabimize arz etmeliyiz. Her namazımızda okuduğumuz Fatiha Suresi 5. Ayette: “(Ey Rabbimiz) Yalnız sana ibadet (kulluk) eder ve (her hal ve ihtiyacımızda) ancak senden medet umar/yardım dileriz” diyerek Rabbimize taahhütte bulunuruz.

Çünkü bu, Allah Teâla’ya imanımızın müşahhas bir göstergesidir. Sonuç olarak mü’minler, ihlaslı, ihsan sahibi, edepli, ahlaklı ve emin olmalıdır. Allah’ın dinini yüceltmeli, asla imanından ve ahlakından taviz vermemelidir. Her yerde Hakk’ı savunmalı, zulme karşı durmalı, dünyevî bir menfaat için Müslüman kimliğinden asla uzaklaşmamalıdır.

Dostunu düşmanını iyi tanımalı ve ona göre hareket etmelidir. İşlerimizin sonu, âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.