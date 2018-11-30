Müslüman önderler İstanbul'a geliyor

ESAM tarafından organize edilen 27’inci Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi ‘Değişim ve Dönüşümleriyle Yeni Dönem ve İslam Birliği’ temasıyla 2-3 Aralık tarihlerinde İstanbul’da yapılacak.

İstanbul’da düzenlenecek olan ve 80 ülkeden 250 temsilcinin katılacağı toplantıya ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Moro İslami Hareket Lideri Hacı Murat İbrahim ve HAMAS Lideri Halid Meşal’in de katılması bekleniyor.

Kongreye İslam ülkelerinin yanı sıra dünyanın muhtelif yerlerinden hareket önderleri, siyasi temsilciler, ilim ve fikir adamları ile sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin katılımıyla ‘Değişim ve Dönüşümleriyle Yeni Dönem ve İslam Birliği’ temasıyla gerçekleştirilecek.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından düzenlenen Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi (MTB) ‘Değişim ve Dönüşümleriyle Yeni Dönem ve İslam Birliği’ temasıyla 27’inci kez İstanbul’da toplanıyor. 2-3 Aralık tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan uluslararası toplantıda kriz bölgelerinde yaşananlar masaya yatırılacak ve çözüm önerileri gündeme getirilecek.

Türkiye'nin gücüne güç katacak

Düzenlenecek olan toplantıyla Türkiye’nin, bölgesindeki komşu ve kardeş ülkelerle ikili ve bölgesel olarak ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel işbirliğini geliştirme çabalarına katkı sağlamak, yeni ortaklık platformlarıyla Türkiye lehine kamuoyu oluşturulması hedefleniyor. Bütün İslam dünyasının sosyal, kültürel ve ekonomik potansiyeli hususunda devletler ve uluslararası toplum nezdinde farkındalık oluşturulması da toplantının amaçları arasında yer alıyor.

80 ülkeden 250 temsilci katılacak

İstanbul’da gerçekleştirilecek ve iki gün boyunca devam edecek olan MTB toplantısına İslam ülkelerinden siyasi liderler ile hareket liderlerinin yanı sıra, birçok kriz bölgesinden de temsilciler katılım gösterecek. Başta Filistin, Arakan ve Doğu Türkistan olmak üzere Suriye ve Balkanlar’dan katılımcılar da programa gelecek. Ayrıca Amerika’dan İslam merkezleri temsilcileri ile Güney Amerika ülkelerinden de hareket liderleri programa gelecek. MTB toplantısına 80 ülkeden toplamda 250 temsilcinin katılması bekleniyor.