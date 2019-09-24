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ABD'li sanatçı açıkladı: Müslüman olduğum için son derece huzurluyum

Bir dönem konser için geldiği Türkiye'ye hayran kalarak hem burada yaşamaya hem de Müslüman olmaya karar veren ABD'li sanatçı Miles, Türkiye'de yaşamaktan mutluluk duyduğunu açıkladı.

24 Eylül 2019 Salı 19:01
ABD'li sanatçı açıkladı: Müslüman olduğum için son derece huzurluyum

ABD'li sanatçı Della Miles, geçtiğimiz yıl Türkiye'ye yerleşip Müslüman oldu. Miles, "Müslüman olduğum için son derece huzurluyum." dedi.

Dünyanın en iyi caz sanatçıları arasında gösterilen Della Miles, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştu.

"Burada yaşamayı çok seviyorum"

Muğla'nın Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ne yerleştiğini, Türkiye'de yaşamaktan mutlu olduğunu ifade eden Miles, "Dalyan, doğal güzelliklere sahip çok güzel bir yer. Yaşadığım yer çok sessiz ve doğa harikası. Konserlerimden dolayı çok seyahat ediyorum. Bu nedenle evimde fazla zaman geçiremiyorum. Fırsat buldukça Türkiye’ye geliyorum ve burada yaşamayı seviyorum." diye konuştu.

Türk insanı ve kültürünü sevdiği için Türkiye'de yaşama kararı aldığına dikkati çeken Miles, almadan çok vermeyi seven Türk kültürünü benimsediğini vurguladı.

Geçen yıl Türkiye'de Müslüman olduğunu hatırlatan Miles, yaşamından ziyade hislerinde çok büyük değişiklik olduğunu belirterek, "İslam aslında bir eğitim. Gerçeğin eğitimi. Birileri sana söylüyor ve sen de kabul ediyorsun. Müslüman olduğum için son derece huzurluyum. Ailem beni seviyor. Allah'ı da seviyor. Bu yüzden bana bir reaksiyon veren, karşı çıkan olmadı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine değinen Miles, bunun mutluluk verici olduğuna işaret ederek, "Görüşmemizde bana sanki bir başkan değil de çok yakın arkadaş gibi yaklaştı, sevgisini gösterdi." dedi.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 19:01
  1. Muğla
  2. Antalya
  3. Della Miles
  4. Ortaca
  5. Dalyan

YORUM YAZ

  • HikmetHikmet10 dk önce
    Huzurluymus bizde hiç huzur yok.Oluk oluk Müslüman kanı akitilirken hiç birşey yapamamak ve bunun hesabını nasıl vereceğiz düşüncesi bizi çok huzursuz ediyor
  • kjhgkjhg15 dk önce
    allah nice amerikalı müslümanların sayısını artırsın hz muhammed s.a.v efendimizin nuru hürmetine amin

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