Müslüman mahkûmlara manevi rehberlik

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Müslüman mahkûmlar, Eylül ayından itibaren Manevi Bakım Rehberliği hizmeti alabilecek.

Konuyla ilgili Rheinland-Pfalz Adalet Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, eyaletteki hapishanelerde mevcut 3 bin 200 mahkûmdan en az 500‘ünün Müslüman olduğuna dikkat çekildi. Kesin bir rakam vermenin mümkün olmadığı da vurgulanan açıklamada, Müslüman mahkûmların Eylül ayından itibaren Manevi Bakım Rehberliği hizmeti alabileceği aktarıldı. Hizmet verecek olan uzmanların 3 tam gün çalışacağını ve ücret karşılığı Almanca dilinde hizmet sunacağını kaydeden Adalet Bakanlığı Sözcüsü, bu uzmanların Almanya’da İslami bilimler konusunda eğitimlerini tamamladıklarını ve güvenlik kontrollerinden geçtiklerine dikkat çekti. Bu uzmanlardan birinin daha önce Baden-Württemberg eyaletinde tecrübe kazandığını ve bu ay çalışmaya başladığı da ifade edildi.

Rheinland-Pfalz Adalet Bakanı Herbert Mertin (FDP) 2017 sonunda Müslüman mahkûmların manevi bakımı için bir konsept oluşturmuştu. Bu hizmetin, milliyetine bakılmaksızın tüm Müslüman mahkûmları kapsaması öngörülmüştü. Uluslararası hak ve Eyalet Ceza Kanunları nezdinde bu konuda başka mahkûmlara da kendi dinleri ile ilgili manevi rehber sunmak zorunda oldukları da kaydedildi.