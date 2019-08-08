0553 313 94 23

Müslüman mahkûmlara manevi rehberlik

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Müslüman mahkûmlar, Eylül ayından itibaren Manevi Bakım Rehberliği hizmeti alabilecek.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:32
Müslüman mahkûmlara manevi rehberlik

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Müslüman mahkûmlar, Eylül ayından itibaren Manevi Bakım Rehberliği hizmeti alabilecek.


Konuyla ilgili Rheinland-Pfalz Adalet Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, eyaletteki hapishanelerde mevcut 3 bin 200 mahkûmdan en az 500‘ünün Müslüman olduğuna dikkat çekildi. Kesin bir rakam vermenin mümkün olmadığı da vurgulanan açıklamada, Müslüman mahkûmların Eylül ayından itibaren Manevi Bakım Rehberliği hizmeti alabileceği aktarıldı. Hizmet verecek olan uzmanların 3 tam gün çalışacağını ve ücret karşılığı Almanca dilinde hizmet sunacağını kaydeden Adalet Bakanlığı Sözcüsü, bu uzmanların Almanya’da İslami bilimler konusunda eğitimlerini tamamladıklarını ve güvenlik kontrollerinden geçtiklerine dikkat çekti. Bu uzmanlardan birinin daha önce Baden-Württemberg eyaletinde tecrübe kazandığını ve bu ay çalışmaya başladığı da ifade edildi.


Rheinland-Pfalz Adalet Bakanı Herbert Mertin (FDP) 2017 sonunda Müslüman mahkûmların manevi bakımı için bir konsept oluşturmuştu. Bu hizmetin, milliyetine bakılmaksızın tüm Müslüman mahkûmları kapsaması öngörülmüştü. Uluslararası hak ve Eyalet Ceza Kanunları nezdinde bu konuda başka mahkûmlara da kendi dinleri ile ilgili manevi rehber sunmak zorunda oldukları da kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:32
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’de korkutan deprem
    1. İzmir’de korkutan deprem
    2. Erbil saldırısının planlayıcılarına..
    3. Sevimli dostlar sıcak yuvalara..
    4. Tehditlere rağmen Türkiye kazandı
    5. SETBİR Başkanı Tezel: "Kurbanlık..
    6. Belediye hizmet araçları uydudan takip..
    7. Kızılırmak Havzası için taşkın yönetim..
    8. Gazze’de ampute çocuklar unutulmadı
    9. 6 yaşındaki çocuğa içinde 13 bin TL..
    10. Mesleki Yeterlilik Belgesi’nde son gün..
    11. Filistin Taekwondo Milli Takımı..
    12. Eminevim-İstanbul Sabahattin Zaim..
    13. Galatasaray'dan sürpriz stoper..
    14. Yemen'de kuzeylilerin güneyden..
    15. Erbil saldırısının planlayıcılarından..
    16. Adaylar önce ‘devlet’ dedi! Dolulukta..
    17. Tayvan’daki deprem korkuttu
    18. Diyarbakır’ın saklı güzellikleri..
    19. Çocukların yaşamlarına dokunmaya devam..
    20. Koçtaş'tan yaz sonu kampanyası
    21. "İran Basra Körfezi'ndeki gemilerin..
    22. Akdeniz Üniversitesine yoğun ilgi,..
    23. Denizlispor'un golcüsü Hugo Rodallega:..
    24. Manavgat Ballıbucak’da köprü bakım..
    25. Hafter milisleri Trablus'u ele..
    26. İzmir'de korkutan deprem!
    27. Alper: “Bayramda tüm tedbirler alındı”
    28. Kuveyt Emiri El Subah’tan Afganistan..
    29. Bayburt’ta Kurban Bayramı heyecanı
    30. Hacı Kurhan ve Metin Akgün kimdir?..
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru