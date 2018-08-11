Misyoner kıskacı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun ‘Papaz Brunson’larını deşifre ediyoruz. Terör örgütlerinin pençesine takılmayan Kürt gençleri dini yönden etki altına almak isteyen World Associates Georgia Tacco isimli sözde hayır kuruluşunun misyonerlerinin para ve iş vaatleriyle tuzağa düşürdüğü insanları Hristiyanlaştırdığı, geleneğine bağlı bölge insanına ve hükûmetine düşmanlaştırdığı tespit edildi. Güney Koreli olduğu tespit edilen Eshter Lee adlı kadının organize ettiği misyoner çetesinin kısa süre içerisinde 60’ı aşkın genci İslam’dan kopardığı belirlendi.

İstihbarat birimlerinin deşifre edilen World Associates Georgia Tacco kuruluşunun Van, Ağrı ve çevre illerde misyonerlik çalışması yaptığını belirledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerini hedef alan karanlık oluşumun Uluslararası Kilise adı altında çeşitli şehirlerde kilise-ev modelinde faaliyetler yürüttüğü öğrenildi. Güney Koreli Eshter Lee isimli bir kadının organize ettiği misyoner çetesinin işsiz ve üniversiteli gençlere yönelik özellikle Van’da beyin yıkama amaçlı düzenli toplantılar gerçekleştirdiği tespit edildi.

İSLAMA HAKARET

Hristiyanlık propaganadasının yapıldığı, İslam aleyhine ağır ifadeler kullanıldığı, her ezan okunduğunda hakaretlerin dozajının arttığı, Peygamberimize yönelik çirkin iftira ve ithamlarda bulunulduğu, Erdoğan’a, AK Parti Hükümetine ve bölgenin geleneğine bağlı kanaat önderlerine hakaretler edildiği belirlenen gizli toplantılarda, Koreli Eshter Lee ile ilişki yaşayan ve Hristiyan kurumlarından pastörlük diploması bulunan Muharrem Kavak isimli bir Türk’ün de başrol oynadığı tespit edildi. Kürt gençlere yönelik misyonerlik toplantılarına, Türkiye’de faaliyet gösteren Prolink bilişim firmasında Genel Müdürlük yapan Ken Bradley’in de bizzat katıldığı bildirildi. Prolink’in başındaki Ken Bradley’in, katıldığı toplantılarda ağlarına takılan gençlere iş ve maddi yardım vaatlerinde bulunduğu saptandı.

Van Uluslararası Kilisesi adı altında kilise faaliyetleri de bulunan misyoner örgütün, her pazar Van’da topluma açık ayinler düzenlediği kaydedildi.