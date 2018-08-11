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Misyoner kıskacı

Türkiye’de ajanlık faaliyetlerinde bulunan papaz Brunson’ın Güneydoğu uzantıları deşifre oldu. İstihbarat birimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde World Associates Georgia Tacco isimli sözde hayır kuruluşunun Van, Ağrı ve çevre illerde misyonerlik çalışması yaptığını belirledi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:38
Misyoner kıskacı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun ‘Papaz Brunson’larını deşifre ediyoruz. Terör örgütlerinin pençesine takılmayan Kürt gençleri dini yönden etki altına almak isteyen World Associates Georgia Tacco isimli sözde hayır kuruluşunun misyonerlerinin para ve iş vaatleriyle tuzağa düşürdüğü insanları Hristiyanlaştırdığı, geleneğine bağlı bölge insanına ve hükûmetine düşmanlaştırdığı tespit edildi. Güney Koreli olduğu tespit edilen Eshter Lee adlı kadının organize ettiği misyoner çetesinin kısa süre içerisinde 60’ı aşkın genci İslam’dan kopardığı belirlendi.

İstihbarat birimlerinin deşifre edilen World Associates Georgia Tacco kuruluşunun Van, Ağrı ve çevre illerde misyonerlik çalışması yaptığını belirledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerini hedef alan karanlık oluşumun Uluslararası Kilise adı altında çeşitli şehirlerde kilise-ev modelinde faaliyetler yürüttüğü öğrenildi. Güney Koreli Eshter Lee isimli bir kadının organize ettiği misyoner çetesinin işsiz ve üniversiteli gençlere yönelik özellikle Van’da beyin yıkama amaçlı düzenli toplantılar gerçekleştirdiği tespit edildi.

İSLAMA HAKARET

Hristiyanlık propaganadasının yapıldığı, İslam aleyhine ağır ifadeler kullanıldığı, her ezan okunduğunda hakaretlerin dozajının arttığı, Peygamberimize yönelik çirkin iftira ve ithamlarda bulunulduğu, Erdoğan’a, AK Parti Hükümetine ve bölgenin geleneğine bağlı kanaat önderlerine hakaretler edildiği belirlenen gizli toplantılarda, Koreli Eshter Lee ile ilişki yaşayan ve Hristiyan kurumlarından pastörlük diploması bulunan Muharrem Kavak isimli bir Türk’ün de başrol oynadığı tespit edildi.  Kürt gençlere yönelik misyonerlik toplantılarına, Türkiye’de faaliyet gösteren Prolink bilişim firmasında Genel Müdürlük yapan Ken Bradley’in de bizzat katıldığı bildirildi. Prolink’in başındaki Ken Bradley’in, katıldığı toplantılarda ağlarına takılan gençlere iş ve maddi yardım vaatlerinde bulunduğu saptandı.

Van Uluslararası Kilisesi adı altında kilise faaliyetleri de bulunan misyoner örgütün, her pazar Van’da topluma açık ayinler düzenlediği kaydedildi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:38
  1. Kilis
  2. Van
  3. Ağrı
  4. Misyonerlik
  5. Brunson

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  • DoktorDoktor2 sa önce
    Bu işin tek çözüm yolu esestçi abd ve haramzadesi pissraili bireysel BOYKOT. İphone Coca cola pepsi burger king mc donalds dominos fanta sprite magnum facebook twitter youtube instagram levis tommy hilfiger ve daha niceleri BOYKOT BOYKOT BOYKOT. Bebek katilerini BOYKOT. Paranızı ve zamanınızı mantıklı harcayın.
  • No-KapıNo-Kapı27 dk önce
    Müslüman Kürtleri çok düşünüyormuşsun gibi görünüyor. Çok duygulandım !
  • vahit Yıldızvahit Yıldız23 dk önce
    Memlekette yaşayan Hristiyan vatandaşları ve kiliseleri sürekli hedef göstererek suç işliyorsunuz. senin dinini tebliğ etmeye hakkın olduğu gibi her Hıristiyan vatandaşında bunu yapmaya hakkı var. Buda incilin Son buyruğudur. İnsanlar inançlarını yaşama özgürlüğüne sahiptirler. Hristiyanları kendi kirli oyunlarınızın ve kirli siyasetinizin aleti haline getiremezsiniz. kiliselere incile ve Hristiyan vatandaşlardan elinizi uzak tutun yoksa Rabbin yargısına uğrarsınız. Bu topluma ve memlekete en hayırlı vatandaşlar hristiyan vatandaşlardır açın suç oranlarına bakın. Ayıp ayıp sayın ARSLAN
  • adil soneradil soner2 sa önce
    millet ve vatan icin bunlarin bir kacini, kapkaccisoygun izlemi birakarak_ _ _ _ _ _ _ yapacakcinki ....... olup gitsinler.. ne kadar kapkac gibi gözükzede onlar mesaji anlayacaktir...
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