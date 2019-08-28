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Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!

21 yaşında gazeteciliğe başlayan ömrünü İslam davasına adayan, Türkiye’nin önde gelen fikir insanlarından Şule Yüksel Şenler 81 yaşında vefat etti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:04
Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!

Ömrünü İslam davasına adayan, Türkiye’nin önde gelen fikir insanlarından Şule Yüksel Şenler 81 yaşında vefat etti. Uzun bir süredir solunum yolu enfeksiyonu tedavisi gören yazar Şenler, Huzur Sokağı romanı ile tanınıyordu.

1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanan gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti. Şenler, Cevdet Sunay'a yazdığı bir mektup yüzünden cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmış, sekiz ay cezaevinde kalmıştı.

1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanan yazar Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti. Şenler, 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanmıştı.

"Vefatını üzüntüyle öğrendim"

Şenler'in vefat haberini alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından Şenler için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan'ın taziye mesajında, "Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

Şule Yüksel Şenler kimdir?

Şule Yüksel Şenler 29 Mayıs 1938 tarihinde Kayseri'de doğdu. 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanmıştır.

Aslen Kıbrıslıdır. Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini yaratmasına yol açtı. 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadolu'yu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlatmıştır. Onu taklit eden genç kızların başlarını aynı şekilde örtmeleriyle bu tarz örtü şulebaşı olarak anılmaya başlandı. Cevdet Sunay'a yazdığı bir mektup yüzünden cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı, sekiz ay cezaevinde kaldı.

Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarı idi. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1971'de hapis yattı.

Şule Yüksel Şenler'in eserleri

Gençliğin Izdırabı

Hidayet

Bize Ne Oldu

İslam'da ve Günümüzde Kadın

Duyuşlar

Her Şey İslam için

Uygarlığın Gözyaşları

Huzur Sokağı

Kız ve Çiçek

Sağ El

Bir Bilinçli Öğretmen

Yılanla Tilki

Başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olan, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla 1960 ve 1970'li yıllara damgasını vuran Şenler'in hayatı, Önder Genel Başkan Yardımcısı Demet Tezcan tarafından kaleme alındı.

Huzur Sokağı romanıyla tüm zamanların en çok okunan yazarları arasında yer alan Şenler'in hayatını konu alan kitabın ilk baskısı 2006'da yayınlandı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:04
  1. Kayseri
  2. İstanbul
  3. Şule Yüksel Şenler
  4. Huzur Sokağı
  5. Cevdet Sunay
  6. Şule Yüksel Şenler vefat mı etti?
  7. Demet Tezcan
  8. araştırmacı-gazeteci Demet Tezcan

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