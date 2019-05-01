İhvan'dan ABD'ye tokat gibi cevap: Çok iyi biliyorsunuz
ABD'nin"Yabancı terör örgütleri" listesine alacağını açıkladığı Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ndan (İhvan) yapılan açıklamada, "Sözcünün bahsetmiş olduğu konunun hedefi ne olursa olsun, ABD'nin karar alma mekanizmasına katılanlarının bazılarının, böyle bir karara karşı tepkilerin ne olacağını çok iyi bildiklerinden eminiz" denildi.01 Mayıs 2019 Çarşamba 08:48
Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), ABD yönetiminin kendilerini "Yabancı terör örgütleri" listesine alma sürecinin sürdüğüne ilişkin açıklamasına cevap verdi.
İhvan'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Önce Allah'ın yardımı, sonra çevremizdeki halklarla iş birliği içinde, sahip olduğumuz barışçıl orta yol düşüncemizde çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.
"Tepkilerin ne olacağını çok iyi bildiklerinden eminiz"
İlgili konunun (ABD yönetiminin İhvan'ı 'yabancı terör örgütleri' listesine alma sürecinin sürdüğü açıklaması) incelendiği belirtilen açıklamada, "Sözcünün bahsetmiş olduğu konunun hedefi ne olursa olsun, ABD'nin karar alma mekanizmasına katılanlarının bazılarının, alınan bu karara karşı tepkilerin ne olacağını çok iyi bildiklerinden eminiz." denildi.
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