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Müslüman kadın ABD'yi sallıyor! Eğer başarırsa...

ABD'de yaşayan 44 yaşındaki Tahirah Amatul-Wadud, İlk Müslüman kadın olarak Amerikan Kongresi'nde yarışacak

06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:03
Müslüman kadın ABD'yi sallıyor! Eğer başarırsa...

ABD'de yaşayan yedi çocuk annesi bir avukat, bir toplum aktivisti 44 yaşındaki Tahirah Amatul-Wadud beyazların ve katoliklerin çoğunlukta olduğu bir bölgede ABD Kongresi için yarışacak İlk Müslüman kadın olacak.

Wadud, Batı Massachusetts'de insanları daha iyi temsil etmek ve maddi zorluklar nedeniyle ek iş yapmak zorunda kalan insanların yaşadığı bir toplumda onların yaşamlarını geliştirmek istiyor.

Sürekli Müslüman kimliği ve başörtüsüyle gündeme gelmek istemeyen Wadud Springfield'deki kampanya merkezinden AFP'ye konuştu. Wadud, "Sürekli dinle ilgili konuşmam çünkü liderliğe ve hizmet etmeye dini bir bakıç açısından bakmıyorum" dedi. Hedeflerinin seküler olduğunu söyleyen avukat aday inancının ise "kendi içindeki öz kuvvetini bulduğu yer" olduğunu ifade ediyor.

Beş adaydan birisi olan Wadud, Kongre'de Kasım ayındaki ara dönem seçimlerinde yarışacak ilk Müslüman kadın olacak. Başarılı olursa Waud, aynı zamanda kendi bölgesinin de ilk kadın ve ilk Afrikalı Kongre üyesi olacak.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:03
  1. Tahirah Amatul-Wadud
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