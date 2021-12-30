'Müslüman hanımlara tavsiyeler'

Başörtülü her bayan aynı ölçüde İslami şuura sahip değildir. Gerçek İslami şuura ve İslam vakarına sahip hanımlarımız şu konularda yanlış hareket eden kızlarımızı ikaz etmelidirler.

Hanım ve kızlarımız; başörtülü olup tayt ve benzeri dar pantolonlar giyip başörtüsüne dolayısıyla İslamiyete zarar vermemelidirler. Özellikle genç kızlarımız bütün gün cep telefonuyla meşgul olup konuşma, mesaj çekme, selfie çekme gibi boş işlerle uğraşmamalıdırlar. Yol boyunca telefonla konuşan evde telefonla devamlı konuşan, hatta misafirin önünde mesajlaşmaya devam eden kızlarımıza yardımcı olunuz, onların muhakkak psikolojik sorunları vardır. Bu noktada onlarla ilgilenip, onlarla dertleşip rehabilite edilmeleri gerekir. Alışveriş sırasında erkeklerle senli benli konuşup, kahkahalar atmamalıdırlar. Dondurma, simit ve benzeri yiyecekleri yol boyunca veya alışveriş sırasında yiyerek sünnete ters düşmemelidirler.

Herkesin önünde veya telefonda kocasına ve çocuğuna “AŞKIM” diyerek sonradan görme durumuna düşmemelidirler. Neden bu hataya düşüyorlar? Çünkü sokakta gördüklerini veya duyduklarını düşünmeden taklit ediyorlar. Başörtülerinin üzerine taktıkları gözlük gibi. Çocuklarını sokakta şapur şupur öpmemelidirler. Çocuğu olmayanları düşünmelidirler en azından. Görgüsüzlük boyutu ayrı. Yolda nişanlılarıyla el ele, kol kola sarmaş dolaş gezmemelidirler. Özet olarak şunu söylemeliyim şeklen Müslüman görünenlerin hayatları da İslamiyete uymalıdır ki iyi örnek olsunlar…