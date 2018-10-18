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Müslüman Fransız asker hayatını kaybetti

Fransız ordusuna bağlı Müslüman olduğu belirtilen bir asker Mali'de bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

18 Ekim 2018 Perşembe 20:54
Müslüman Fransız asker hayatını kaybetti

Fransız ordusu mensubu bir asker, Mali'de yaşanan kazada öldü.

Barkhane Operasyonu kapsamında Mali'de bulunan 23 yaşındaki Onbaşı Abdelatif Rafik'in, bir lojistik kamyonunun lastiğinin infilak etmesi sonucu öldüğü açıklandı.

Kuzey Afrika kökenli Rafik 14. Hava İndirme Birliği Lojistik Destek Piyade Alayı'na mensuptu. Rafik 2014 yılında orduya katılmıştı. Lübnan ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde de görev yapan 'Müslüman Fransız askeri' 2017 yılında Mali'de göreve başlamıştı.

Kaynak: Mepa News

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 20:54
  1. Fransa
  2. Mali

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