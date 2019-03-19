0553 313 94 23

Müslüman çocuklar İsrail'i sevmiyor diye zorla Yahudilerin toplandığı kamplara götürecekler!

Avusturya'da aşırı sağcı hükümet skandal bir uygulamaya imza atmaya hazırlanıyor. Ülkedeki Müslüman çocukların terör devleti İsrail'e yönelik olumsuz düşünceleri nedeniyle Nazi döneminde Yahudilerin toplandığı kamplara ziyaret zorunluluğu getirecek.

19 Mart 2019 Salı 08:46
Müslüman çocuklar İsrail'i sevmiyor diye zorla Yahudilerin toplandığı kamplara götürecekler!

Avusturya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçen ay antisemitizm üzerine yapılan bir çalışmada, Müslüman çocukların İsrail'e yönelik eleştirel ve olumsuz görüşlere sahip olduğunun tespit edildiği, antisemitizm ile mücadele kapsamında gelecek haftalarda bir önlem paketinin hayata geçirileceği duyuruldu.

Açıklamada İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Karoline Edtstadler'in konuya ilişkin görüşlerine de yer verildi.

"Türk ve Arap çocukları, toplama kamplarını gezmeli"

Edstandler, Türk ve Arap çocuklarında antisemitik yaklaşımların saptandığını ileri sürerek, "Göçmen kökenli çocuklara yönelik okul ve eğitim kurumlarında antisemitizmle mücadele konulu çalışmaları arttıracağız." ifadelerini kullandı.

Avusturya İslam Cemaati ve İslam dersi öğretmenleriyle görüşülerek, ülkeye gelen Müslümanların, toplama kamplarını ziyaret etme zorunluluğunu hayata geçirmek istediklerini belirten Edtstadler, antisemitizmin sonuçlarının anlaşılması açısından bu tür bir uygulamanın önemli olacağını savundu.

"Müslüman çocukların çoğunluğu israil karşıtı"

Ülkede geçen ay Avusturya Ulusal Meclisi tarafından yaptırılan bir çalışmaya göre, Türk çocukların yüzde 50'si Arap çocukların ise yüzde 70'nin İsrail'e karşı eleştirel, olumsuz düşüncelere sahip olduğu ileri sürülmüş, İsrail'e yönelik eleştirileri antisemitizm kapsamında gören araştırmaya göre, çocuklarda gözlemlenen yaklaşımın temel kaynağının "siyasal İslam" olduğu iddia edilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 08:46
  1. İsrail
  2. avusturya
  3. Avusturya İçişleri Bakanlığı
  4. Karoline Edtstadler

YORUM YAZ

  • OSMANLI OSMANLI 29 dk önce
    atanız Hitlerin yahudileri nasıl geberttiği yerleri önce kendi neslinize gösterin , hepsini bitiremediği için ah çeksinler , o sağ kalanlar geberseydi şimdi o arab çocukları ülkelerinde olurdu .
  • Kocasolak Kocasolak 32 dk önce
    Biz yahudi karşıtı değiliz, biz işgalcilere karşıyız. İşgalci kim olursa olsun karşıyız.
  • Vatan severVatan sever51 dk önce
    İsrail 50 yıl sonra ki planlarına bugünden başlamış bile bunu zamanla dünyada zorunluluk haline getirecekler demektir. Bizde yeni yapılan millet bahçelerine İsrail zulmünü anlatan stantlar yapalım o zaman İsrail'in bu projesi hemen rafa kalkar emin olun
  • turkturk1 sa önce
    VE BASLIYOR HACLI VE HILALIN SAVASI YAKINDA HADI BIRAN ANCE BASLAMALI SABIRSIZLANIYORUZ O HACCI SOKMAK ICIN ..
  • cccccc1 sa önce
    Bu şerefsizlere Suriye ve Filistin'i gezdirelim o zaman bizi anlarlar. Kahrolsun Yahudi Terörü ve Hristiyan terörü.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Serginin tüm geliri Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfına
  1. Serginin tüm geliri Türk Silahlı..
  2. Şaphane doğalgaza kavuşuyor
  3. Erdoğan ile iftihar ediyoruz
  4. Yelkende Ege’nin gururu oldular
  5. Bush: "Göçmenlik bir nimet ve güçtür"
  6. Üniversiteli gençlerden pilav ve hoşaf..
  7. Seyir halindeki araç alev aldı
  8. Başkan Ahlatcı üniversiteli gençlerle..
  9. Gram altın 230 lira seviyelerinde
  10. Aliağa’nın kültür birikimi: Nadir Nadi..
  11. Düzce’nin yaşlı nüfusu yüzde 9,5
  12. KTO Meclis üyeleri TOBB’a çıkarma yaptı
  13. Bakan açıkladı: Türkiye rekora imza..
  14. Aliağa Belediyesi periyodik ağaç..
  15. (Özel) Maltepe’de patenli gençlerin..
  16. 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni işaret..
  17. Erzincan’da "Gençliğin Zaferi ve..
  18. Ortaca’da sokak hayvanlarını doyurmak..
  19. Başkan adayı Ulusoy’dan ‘tabip..
  20. GÜNDEME EK
  21. İki dev köprü birbirine bağlanıyor
  22. İslam’ın son kalesi Türkiye
  23. Hakkari’de 14 yerleşim yeri kapandı
  24. Ankara'da 18 öğretmene FETÖ operasyonu
  25. VakıfBank, Avrupa'da yarı final peşinde
  26. Umut Köprüsü Derneğinden Tosya’daki..
  27. fizy 22. Liseler Arası Müzik..
  28. Üniversitelilerden ortaokul..
  29. Amasya’nın 20 yıllık hayali gerçekleşti
  30. (Özel) Yargıtay: "Ödeme tanıkla değil..
Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!

Günün Karikatürü

19 Mart 2019
Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?