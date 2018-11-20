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"Müslüman, bedeni eskise bile gönlü genç olandır"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Ahmet Yaman:- "Müslüman, bedeni eskise bile gönlü genç olan insandır. Çünkü o, her anını Allah'ın rızasını kazanmak için harcar ve her an bir eylemle uğraşır"

20 Kasım 2018 Salı 21:00
"Müslüman, bedeni eskise bile gönlü genç olandır"

SARAYBOSNA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Ahmet Yaman, "Müslüman, bedeni eskise bile gönlü genç olan insandır. Çünkü o, her anını Allah'ın rızasını kazanmak için harcar ve her an bir eylemle uğraşır." dedi.

Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ile Bosna Hersek İslam Birliği tarafından düzenlenen konferans, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Yaman, konferansta yaptığı konuşmada gençlerin önemine değinerek, Hazreti Muhammed'in gençlere verdiği değeri örneklerle anlattı.

"Müslüman, bedeni eskise bile gönlü genç olan insandır." diyen Yaman, "Çünkü o her anını Allah'ın rızasını kazanmak için harcar ve her an bir eylemle uğraşır. Kalbi ve zihniyle düşünür." ifadesini kullandı.

İmandan sonra salih amel ve sabrın da önemli olduğunu vurgulayan Yaman, "Amel-i salih ile meşgul olan bir insanın yaşlanması mümkün mü? Hazreti Muhammed, zihin ve kalpleriyle insanlık için hayır işleyen gençler inşa etti." dedi.

Yaman, Hazreti Muhammed'in dini sağlam gençler yetiştirdiğini, onun kendi etrafındaki gençlere de Allah inancını yerleştirerek onları önemli görevlere getirdiğini hatırlattı.

İman, ahlak ve amelini net tutan gençlerin en ağır görevlerin dahi altından kalkabileceğini vurgulayan Yaman, Hazreti Muhammed'in dengeli bir hayatı tavsiye ettiğini anlattı.

- Gençleri tehdit eden unsurlara dikkati çekti

Yaman, bugün Müslüman gençliğini tehdit eden unsurlara da işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu tehlikelerden birincisi dünyevileşme. Bir Müslüman ahireti unutursa kendisini dünyaya kaptırır. İkinci tehlike popüler kültür. Bizim dışımızdaki kültür unsurlarına kendimizi kaptırırsak asıl kimliğimizi unuturuz. Üçüncü tehlike ise bireyselleşme, cemaat ve toplumdan kopmadır. Müslüman bir cemaat adamıdır. Son tehlike de melezleşmedir. Yani tek bir doğrunun olmadığı, her şeyin, herkesin doğru olabileceği inancıdır. Müslüman doğrusunu Allah ve Peygamber'den alandır."

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı da gençliğin insan hayatının önemli bir dönemi olduğunu belirterek, "Hazreti Muhammed, 'Beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bil' diye buyurmuştur. Bunlardan birisi, ihtiyarlıktan önce gençliğimizin kıymetini bilmektir." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek İslam Birliği Din Hizmetleri Daire Başkanı Nusret Avdibegovic ise Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiğinde 20'li yaşlarda olduğunu anımsatarak, hadisle müjdelenen bu şanlı komutan ve ordusunun Bosna Hersek'i de fethettiğine işaret etti.

İlahilerin de okunduğu konferansa Saraybosna Müftüsü Enes Ljevakovic'in yanı sıra çok sayıda Saraybosnalı da katıldı.

"Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans, yarın Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS), perşembe günü de Tuzla şehrinde düzenlenecek.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 21:00
  1. Bosna Hersek
  2. Din Müşavirliği
  3. konferans
  4. Prof. Dr. Ahmet Yaman

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